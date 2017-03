El Gobierno sorprende a la estiba con prejubilaciones a los 50 años

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, buscó ayer in extremis salvar la reforma del sector de la estiba y evitar una derrota política del Gobierno al plantear en la mesa negociadora de la patronal y los sindicatos una propuesta de acuerdo tripartito que no prosperó. Entre sus principales promesas, De la Serna ofreció a los estibadores la prejubilación voluntaria a los 50 años con el 70% del salario y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo restantes con la subrogación en las empresas. Se trataba de una iniciativa complementaria al real decreto ley que llegará hoy a primera hora al Congreso de los Diputados para someterse a la votación de convalidación o derogación. En paralelo, el Gobierno mantuvo negociaciones con los grupos políticos en una búsqueda desesperada de apoyos.

La iniciativa no pudo ser ratificada por las partes como un acuerdo para suavizar el decreto dado que la reunión elegida por De la Serna para sumarse al diálogo -que le demandaban desde hacía días el resto de fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos- estaba convocada sólo para los representantes legales de la patronal Anesco y los cinco sindicatos, con Coordinadora al frente. Sin potestad, por tanto, para suscribir ningún compromiso. Hubo miembros de Anesco porque se encontraban en Madrid, pero al secretario general del sindicato Coordinadora, Antolín Goya, el giro del Gobierno le pilló en Tenerife.

Lo único que acordaron los sindicatos y la patronal fue ponerse en contacto en la tarde de hoy, una vez que se conozca si el decreto ley de reforma de la estiba es aprobado o rechazado por el Congreso. En función del resultado de esa votación, los sindicatos decidirán si mantienen los paros aún convocados en los puertos y fijarán nuevas reuniones.

La propuesta de acuerdo del Ejecutivo, a la que tuvo acceso este periódico, incluye cuatro medidas. La primera de ellas es la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores mediante la subrogación en las empresas de estiba que sucedan al modelo actual, basado en las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep).

La segunda propuesta, atendiendo a su calado social -en el documento es la tercera- se refiere el ya citado plan de prejubilaciones voluntarias. Según el Gobierno, podrán acogerse los estibadores a partir de los 50 años a cambio del 70% del salario medio total de últimos seis meses. La propuesta se dirige hacia los estibadores que estén a 60 meses (cinco años) o menos de su edad de jubilación, que en el caso de este colectivo es a los 55 años. De la Serna no facilitó el importe que puede suponer la ayuda que el Estado otorgará para este plan de prejubilaciones, dado que "por su carácter voluntario", no se puede determinar el número de trabajadores. "No obstante, el importe de la multa que la UE puede imponer a España por incumplir el sector de la estiba la normativa comunitaria siempre sería mayor que el importe al que ascenderán las ayudas por bajas voluntarias", aseguró el ministro, quien sostuvo que se trataba de un esfuerzo "importante".

La propuesta del Ejecutivo se completa con un compromiso entre las empresas y los sindicatos para acordar medidas para mejorar la productividad en los puertos, y el del Gobierno a garantizar el cumplimiento del eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento.

"En nuestra opinión, el documento presentado por el ministro no cumple en modo alguno la garantía de mantenimiento del empleo", valoró Víctor Díaz, uno de los asesores legales de Coordinadora, quien sostuvo que sólo emplaza de nuevo a las partes a negociar sobre la subrogación de los estibadores.

La convalidación del decreto ley de la reforma del sector de la estiba se vota hoy por la mañana al Congreso de los Diputados sin que, al cierre de esta edición, pueda trazarse con claridad el resultado previsto en el hemiciclo.

Para que el decreto siga en vigor es necesario alcanzar la mayoría simple, para lo el PP requiere del apoyo del PSOE o de Ciudadanos y otros partidos minoritarios del grupo mixto. El PSOE mantiene su negativa.

Ciudadanos, que hasta ahora había supeditado su apoyo a un acuerdo entre patronal y sindicatos, anunció ayer a través de su secretario general, José Manuel Villegas, que lo respaldará si el Gobierno hace una oferta en firme al sector, garantiza el mantenimiento de empleo y hace un seguimiento del pacto al que se llegue. El Ejecutivo negocia con el PNV.