La Gerencia del Clínico niega el caos en urgencias que denunció CSIF

La nueva directora gerente del Hospital Universitario de Puerto Real, María Jesús Huertos, es contundente cuando se refiere a la situación de las Urgencias del centro hospitalario. "El servicio funciona con normalidad absoluta y con todas las garantías para los pacientes y profesionales", dice. No obstante, con esa situación de partida, reconoce que está siendo necesario realizar algunos "reajustes", como en otros servicios del hospital puertorrealeño, en los que el nuevo equipo directivo ya trabaja después de haber mantenido encuentros con los profesionales y sindicatos.

Días atrás, el sindicato CSIF hizo público un comunicado en el que pedía la dimisión del actual director de Urgencias por su "nefasta gestión" y por ser "incapaz, a pesar de las advertencias de los profesionales, de abordar el problema de escasez de médicos", entre otros motivos.

Sobre la falta de personal, María Jesús Huertos reconoce que actualmente el servicio precisa de tres profesionales porque se han dado circunstancias muy concretas. Un facultativo ha cumplido 55 años y ha solicitado la exención de guardias, otro está de comisión de servicio y una médico pidió el traslado a otro sistema sanitario. "Son tres plazas que hay que cubrir y que ya se han solicitado a través de la bolsa única del SAS, pero es un procedimiento que tiene un tiempo reglamentario que hay que cumplir. No tenemos a los médicos en un armario para sacarlos ipso facto cuando sea necesario", relata Huertos.

La nueva gerente del hospital conoce a la perfección el servicio de Urgencias. Ella era su gerente hasta hace unos dos años cuando las Urgencias se desligaron de la UCI y pasó a manos del actual director. "No es cierto lo que dice CSIF de que el ambiente de trabajo ha empeorado tanto que los profesionales acaban yéndose, y a los que llaman, no quieren venir. En la reunión que he mantenido con los sindicatos el ambiente ha sido otro. A mi juicio, muy constructivo y fructífero".

Tampoco tiene constancia la directora gerente de que se haya solicitado la dimisión del actual director de Urgencias, al menos formalmente. CSIF sí lo ha hecho públicamente en un comunicado, y otro sindicato -el Sindicato Médico (SM)- adelantó a este periódico que los facultativos de Urgencias han firmado un documento pidiendo su dimisión aunque, antes de entregarlo, darán un tiempo prudencial para que el tema se resuelva.

Juan Benjumeda, delegado del Sindicato Médico, señala los mismos problemas de personal que la gerente. "Hay tres plazas que cubrir con la bolsa única pero el sistema es muy lento. Creemos que es necesario contrataciones urgentes porque el problema se puede unir a las vacaciones de verano y la situación para los médicos de urgencias sería mucho más insostenible de lo que ya es", asegura.

Otra crítica sindical hacia el director de Urgencias es la planificación del trabajo. Dice CSIF que el personal le ha trasladado sus quejas porque las plantillas de turno de trabajo se entregan sin la antelación suficiente y que el personal de Urgencias es llamado por los responsables del servicio con sólo 24 horas de antelación. Este hecho ha sido negado por la gerente del Clínico Universitario quien alude a la dificultad de gestionar un servicio que tiene 90.000 urgencias al año, casi 300 al día y 150 profesionales.

En defensa del actual director de Urgencias, María Jesús Huertos dice que "es un profesional que lleva en el centro más de 20 años y que no es la primera vez que dirige el servicio". Recuerda también que hace algo más de un año se puso en marcha el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias que ha supuesto cambios organizativos y "todo cambio puede provocar una cierta intranquilidad, pero el servicio está cubierto y los profesionales están poniendo su esfuerzo para que todo funcione con normalidad mientras que en el nuevo equipo directivo acometemos los reajustes necesarios", finaliza.