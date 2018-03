La Gaviota, preocupada por el ascensor de Bienestar Social

La Asociación La Gaviota para personas con diversidad funcional muestra su preocupación por la avería que mantiene parado el ascensor de Bienestar Social. Así lo ha hecho saber su presidente, Juan Manuel Rodríguez, al concejal del área de Bienestar, Ángel María González.

La avería está ocasionada porque es necesaria la sustitución de una pieza y esta compra requiere de una autorización específica, dado que está fuera del contrato de mantenimiento anual del ascensor. "Los trámites administrativos y la festividad de Semana Santa hacen pensar que la reparación puede dilatarse en el tiempo", lamenta la entidad.

Y es que no sólo son usuarios de la asociación, ya que por su ubicación en una planta alta del área de Bienestar Social es frecuentemente utilizado por personas con movilidad reducida. Desde la asociación no entienden cómo para este tipo de aparatos ubicados en instalaciones especialmente sensibles, donde existe un uso habitual de personas con movilidad reducida, no existe un protocolo que dé celeridad a estas reparaciones.