Franco afea al Gobierno y a la Junta el poco apoyo a La Línea frente al Brexit

El alcalde de La Línea, Juan Franco, reclamó ayer nuevamente al Gobierno central y a la Junta de Andalucía un mayor compromiso y medidas que permitan a la ciudad afrontar los efectos negativos del Brexit cuando falta menos de un año para que comience formalmente la desconexión de Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea. Franco recibió en el Ayuntamiento al ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, en su primera visita institucional a la ciudad y en la que el Brexit fue el hilo conductor de buena parte de la agenda.

Franco lamentó que el Gobierno central haya perdido la oportunidad de poner en marcha una medida antibrexit al no haber incluido a la ciudad en la modificación de la Ley del Juego aprobada esta semana -a través de los Presupuestos Generales del Estado- que permitirá la instalación de empresas de apuestas online en Ceuta y Melilla con importantes rebajas fiscales para atraer a estas firmas internacionales que ahora operan en Gibraltar o Malta. Franco tachó de "inaudita" la "cortedad de miras con la que ha operado el Gobierno y los diputados que han apoyado el presupuesto" por entender que la integración de La Línea en dicha modificación normativa hubiera sido una medida muy importante para hacer frente al reto del Brexit y sus consecuencias en la ciudad. Algo que también apoya Gibraltar por considerar que beneficiaría a los dos territorios.

"Si además de Ceuta y Melilla se hubiera puesto La Línea, hubiera sido un paso importante. Todo el mundo coincide en que Gibraltar conservará entre un 85 o 90% del negocio actual de las apuestas online, pero ese 15% que deberá irse de Gibraltar por el Brexit para poder operar con licencia en otros territorios de la UE podría haber acabado en La Línea, con ventajas para ambos. Los operadores nos dicen que no hay interés por Ceuta y Melilla", sostuvo Franco. El alcalde reclamó al Gobierno más colaboración e iniciativas que permitan la creación de condiciones para generar empleo estructural. "No pido pescado, pido la caña para pescar", resumió.

El ministro principal del Peñón coincidió con Franco en que un régimen fiscal especial para La Línea sería positivo no sólo para la ciudad española, también para Gibraltar, por suponer sinergias. Picardo dijo que un régimen fiscal especial en La Línea que se complemente con el de Gibraltar sería algo "sobre lo que debe imperar la lógica" y permitiría ubicarse en la ciudad a las empresas de juego digital que dejen el Peñón. Lo contrario, subrayó, "sería una cortedad de miras por parte del Gobierno de España". Picardo animó "como un tercero" a que el Gobierno de Madrid sea generoso con la comarca. "Que tenga una consideración con la zona y que sea valiente. Que afronte el problema de forma valiente", conminó.

La Ley del Juego no fue el único recado del alcalde Juan Franco al Ejecutivo de Madrid. El regidor linense también criticó el retraso que acumula la convocatoria de la Comisión Interministerial que debió celebrarse en el primer trimestre del año. "Nos han trasladado información de palabra, pero nada por escrito", sostuvo, tras enumerar las numerosas reuniones en las que él y su equipo han planteado las dificultades que se avecinan para la ciudad como efecto colateral del Brexit.

Franco resumió con ironía sus impresiones ante el escaso peso que, aseguró, tiene el Campo de Gibraltar ante el Gobierno central: "Ya no sé como alcalde qué más me queda por hacer. A lo mejor tenemos que convocar un referéndum para anexionarnos a Gibraltar", bromeó. "Secularmente esta zona está abandonada. Reivindicamos que el nivel de vida pueda crecer. El Campo de Gibraltar no tiene peso político. Si no, no se hubiera aprobado ese presupuesto", remachó en alusión a las contraprestaciones que sí obtienen el País Vasco con cinco diputados o Canarias con uno.

Las críticas de Franco también fueron dirigidas hacia la Junta de Andalucía, de la que dijo que puede aportar proyectos como el desdoble de la carretera del Higuerón -valorado en 10 millones de euros- para contribuir a la mejora de las conexiones de la ciudad. "Por ahora, lo que hemos obtenido es más policía y atisbos de planes sociales", zanjó.

El Partido Popular local rechazó las palabras de Franco hacia el Ejecutivo. Los populares, que forman parte del gobierno municipal, dijeron que el alcalde se ciñe a los presupuestos generales "olvidando la clara apuesta que el Gobierno de España le ha brindado durante estos años de mandato electoral" en alusión a las medidas de saneamiento económico (comunes para todo el país) y otras iniciativas.

Conmemoración

La Línea y Gibraltar acordaron, ya en el ámbito protocolario que motivó la reunión institucional de ayer, conmemorar en 2019 los 50 años del cierre de la Verja. No como una cuestión positiva, sino con un mensaje hacia el futuro. "Las dos ciudades vamos a conmemorar que hoy por hoy la frontera está abierta y que va a permanecer abierta", aclaró Fabian Picardo, quien enfatizó las fluidas relaciones con una ciudad "hermana".

También se sentaron las bases para promover mayor colaboración en el ámbito deportivo y cultural. Sobre este último aspecto, se puso sobre la mesa la posibilidad de intercambiar temporalmente obras de los principales artistas de uno y otro lado de la Verja, José Cruz Herrera y Gustavo Bocariza, para fomentar un mayor conocimiento de sendas comunidades.