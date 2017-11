Fiscalía insiste en que Pacheco sume las condenas tras su recurso

La defensa de Pedro Pacheco ha recurrido que se le añada a la pena de cárcel que ya cumple la condena por el 'caso Casa del Rocío'. Como se recordará, la Audiencia denegó dicha posibilidad contra la que cabía posibilidad de recurso. En la misma, el letrado del ex alcalde, Manuel Hortas, esgrime argumentos de peso como son, por ejemplo, que cuando perpetró dichos delitos no había cometido ninguno más previamente. Por tanto, al ser una condena inferior a dos años de prisión (a 22 meses para ser más exactos) no había motivos para que se uniera dicho tiempo a los más de cinco años que cumple por la condena del denominado 'caso Asesores'. Dicha condena por el 'caso Casa del Rocío' se compone de un año y dos meses por fraude a la administración y otros ocho meses por falsedad.

Una vez presentado el recurso, la Fiscalía ha elevado igualmente el suyo ante la sección octava de la Audiencia Provincial con sede en Jerez. En el mismo sostiene justamente lo contrario: que esta nueva condena debe ser sumada, lo que provocaría que la consecución del tercer grado penitenciario, que permitiría al ex alcalde empezar a disfrutar de libertad de forma continuada, se viera retrasada.

El ministerio público considera que todos los casos giran en torno al mismo tipo penal

De otro lado, cabe destacar que la defensa del ex regidor andalucista de la ciudad ha solicitado igualmente que la condena de año y medio que pesa contra Pacheco por el denominado 'caso Estación de Autobuses' tampoco se sume a la condena que cumple en la actualidad.

Volviendo al 'caso Casa del Rocío', la Fiscalía se ha opuesto a que la condena no sea añadida. Según se especifica en su escrito de respuesta al recurso de la defensa, el ministerio público entiende que ciertamente cuando Pacheco perpetró el referido delito (intentar pagar con dinero público las obras de la casa de hermandad del Rocío en la aldea almonteña) el político era un reo primario (lo cometió en 2006-2007), pues nunca antes había sido condenado, si bien sostiene que aunque se esté en posesión de dicha condición la aplicación del referido beneficio es potestativo de la autoridad judicial. Es decir, alguien condenado a menos de dos años de prisión no suele entrar en la cárcel pero el juez puede considerar lo contrario merced a diferentes consideraciones.

Entre dichas condiciones se encuentran, según el ministerio público, aspectos tales como la posibilidad de comisión de nuevos delitos (algo harto improbable), o lo que antiguamente se denominaba como "peligrosidad criminal". El hecho de que ex alcalde tenga dos sentencias firmes en su contra y que tenga en la actualidad dos procedimientos penales abiertos, como son los casos de los 'Huertos de Ocio' y el 'caso Rotonda' juega en su contra.

El debate legal entre la defensa de Pacheco y la Fiscalía radica en si se debe considerar el 'caso Casa del Rocío' como un hecho aislado o no. Es más, fuentes legales consultadas por este medio aseguran que si 'Casa del Rocío' fuera el único caso cerrado contra Pacheco y con condena a menos de dos años obtendría sin problema alguno la suspensión. Cabe destacar a este respecto que un ex gerente de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo se encuentra en dicha situación pese a haber sido condenado. ¿Contemplar estos 22 meses de condena como un hecho aislado o dentro de un contexto global? Ahí radica exactamente el debate legal abierto que la Audiencia Provincial deberá dirimir en los próximos siete o diez días.

Desde la Fiscalía se recalca igualmente que los delitos están relacionados entre sí, pues todos hacen referencia en a la corrupción en el ámbito público. Igualmente hace referencia al hecho de que la suspensión viene a suponer el compromiso de que no vuelva a delinquir como se expuso previamente. Pero en este caso se diserta en torno a un hombre que está privado de libertad y que, obviamente, es casi imposible que vuelva a incumplir la legalidad. Igualmente se destaca que conceder este beneficio al ex alcalde de Jerez durante 24 años podría suponer un agravio comparativo para muchos reclusos que ven acumuladas las condenas por sus delitos mientras se encuentran en presidio.

Otro de los argumentos expuestos por la defensa es que la actuación de Pacheco en el 'caso Casa del Rocío' no supuso menoscabo económico para el Ayuntamiento. A este respecto desde el ministerio público se señala que ciertamente "hubo un intento" con facturas que fueron detectadas y no pagadas, si bien se habla de una utilización de medios públicos (empleados municipales) así como un deterioro y un perjuicio para la imagen del Ayuntamiento.