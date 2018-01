La Fiscalía no acusará al ex alcalde Pedro Pacheco en el 'caso Rotonda'

La Fiscalía no acusará a Pedro Pacheco en el juicio por el 'caso Rotonda'. El ex regidor de Jerez tan sólo deberá enfrentarse a cargos por prevaricación que, en caso de ser contemplados, serían castigados con inhabilitación. Dicha solicitud de condena no parte del ministerio público sino de la acusación particular personada en este caso. Fuentes legales destacan que el caso podría no podrá cerrarse con condenas de cárcel pero sí de inhabilitación, por lo que la estancia en prisión del ex alcalde no se vería ampliada.

Esta causa contra Pedro Pacheco versa sobre la adjudicación de una serie de obras en las rotondas de la Ronda Este (avenida Juan Carlos I o 'Ronda del Colesterol'). La base legal radica en la adjudicación de una obra mayor dividiéndola en otras más pequeñas para que no superaran los 30.000 euros y pudieran ser adjudicadas sin pasar por un concurso público.

Las referidas obras fueron realizadas en varias rotondas de la Ronda Este y en los acerados durante los años en los que la socialista Pilar Sánchez fue alcaldesa de la ciudad en coalición con el partido nacionalista de Pedro Pacheco. Un hecho especialmente destacable es que el Juzgado instructor informó en su momento de que no veía delito. Hasta en dos ocasiones la Audiencia Provincial dictaminó su desacuerdo ordenando que prosiguiera la causa.

Junto a Pedro Pacheco deberán sentarse también en el banquillo dos altos técnicos municipales en su momento como son José Agüera y Luis Cruz, que fuera gerente de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo. El caso será visto en el Juzgado de lo Penal en que recaiga por reparto.

Según el abogado de la acusación particular los tres acusados "procedieron a realizar actos dirigidos a la adjudicación de numerosas obras como supuestas contrataciones menores a la empresa Jerecom SL sin seguir el procedimiento legalmente establecido". Valga recordar que dicha empresa, Jerecom, era propiedad del empresario Pedro Grimaldi, quien solía hacerse con buena parte de los trabajos que sacaba la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, tal como sucedió en el conocido caso 'Casa del Rocío'.

Así, según destaca la acusación particular, "(los tres acusados) o bien recurrían a la práctica de un indebido fraccionamiento del objeto de los contratos para que no excedieran del importe legalmente establecido para los contratos menores o bien simplemente se da lugar a la contratación y ejecución de obras sin tramitación de expediente administrativo alguno. Todo ello dirigido a eludir los requisitos de publicidad y concurrencia en las contrataciones administrativas".

Los hechos, al menos para esta parte, "integran delitos continuados de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) por lo que se pide la inhabilitación de los mismos para empleo o cargo público durante 15 años".

En total son media docena los denunciantes que decidieron llevar el caso ante la Justicia después de que Jerecom quebrara y se vieran con severas pérdidas económicas. Las obras fueron adjudicadas y certificadas entre el 22 de julio de 2004 y el 31 de agosto de 2007. Es muy probable que se apliquen dilaciones indebidas en la larguísima instrucción de este caso.