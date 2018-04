Feriantes sin luz al final del túnel

Las atracciones de la Feria son otro de los atractivos que ofrece esta fiesta local. Decenas de feriantes llenan una parcela del Real de Las Banderas con sus atracciones y sus 'cacharros' para que los visitantes disfruten de unos minutos lúdicos.

Los niños son los protagonistas en este sentido, los padres suelen pasearse previamente por la llamada Calle del Infierno, denominada así por el excesivo ruido que se genera en ella. Posteriormente se acercan a las diversas casetas instaladas para tomar una buena copa de Fino y unas raciones de la gastronomía típica portuense.

Sin embargo, este año la zona de los cacharritos está siendo todo un infierno para los feriantes. "No estamos vendiendo apenas entradas y tickets para las atracciones, está muy flojo y durante el día de El Niño no vimos casi ninguno. No entendemos que está pasando esta Feria, pero es una verdadera pena", señalaba el encargado de una atracción.

Asimismo el jefe de El Dragón, famoso cacharrito del Real, apuntaba que "este año la afluencia de público es escasa, creo que no se ha fomentado bien esta Feria y menos las atracciones. Nos han ubicado en una zona que no está vallada y los feriantes estamos pegados unos con otros, cada mañana me despierto con el olor a orina de mi vecino. Esto no puede ser", criticaba de forma contundente.

La mayoría de los feriantes entrevistados opina de manera similar en referencia a la escasez de clientes. Por otro lado, algunos afirman sentirse satisfechos con las instalaciones aportadas por el gobierno municipal, como es el caso de la atracción Shin-Shan. "Estamos bastantes contentos con la zona de caravanas, además el año pasado no había luz y este año tenemos electricidad desde primer momento y sin ninguna avería".

Cabe recordar que el año pasado se produjo un avería en la zona de caravanas que imposibilitó el acceso a la electricidad de esa zona, quedando los feriantes sin luz.

La delegada de Fiestas, Ana María Arias, afirmó que se ha intentado hacer todo lo posible para que los feriantes estén contentos y no se produzcan las vicisitudes de años anteriores

El día del niño se celebró el pasado miércoles y jueves, con precios especiales, más baratos. La delegada de Fiestas afirma que el año que viene se mantendrán los dos días, por tanto los más pequeños podrán seguir disfrutando de dos jornadas con precios más económicos.

Para finalizar, los feriantes esperan que el próximo año sea más favorable y que los visitantes acudan a la Calle del Infierno para disfrutar de sus atracciones que, para muchos, es su única fuente de ingresos.