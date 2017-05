La Feria tendrá 22 casetas y más de 50 atracciones

La Feria de Puerto Real empieza a tomar forma. La empresa Andaluza de evento, a quien los caseteros otorgaron la concesión de la instalación de casetas hace ya cinco años, comenzó ayer los trabajos preparatorios para iniciar el montaje de las casetas en el recinto ferial de Las Canteras. También los operarios municipales empezaron la limpieza del real, eliminando la maleza que se acumula en la zona desde la última feria.

Este año, en el que la feria de la Villa celebra su 175 aniversario, serán 22 casetas las que se instalen. Entre ellas habrá 16 de las consideradas tradicionales y 6 de las no tradicionales. Entre este segundo grupo, una de las novedades es la ausencia de la caseta de la Sala Rolling, una de las más grandes de la movida. Así, el espacio que ésta ocupaba se ha dividido en dos, que pasarán a ser de dos pubs de la localidad: la Gintonería Zona Zero y el Pub Country Road, que instalará la caseta In live.

Por otro lado, las casetas tradicionales se mantienen prácticamente igual a excepción de la ausencia de El Pollo Andaluz, que será sustituida por la caseta Radio Patio Puerto Real.

Además de casetas, la Feria contará con alrededor de 200 atracciones, puesto de tiro y restauración ambulante. En concreto, en las calles del infierno se instalarán 32 atracciones infantiles y 20 para el público adulto, la mayoría de ellas procedentes de Sevilla y Córdoba.

Habrá aproximadamente unos 40 puestos de tiro, a los que se les suman tómbolas y las habituales atracciones de la pesca del pato y carreras de camellos. La feria la completan unos 60 puestos de restauración ambulante, entre los que se incluyen los tradicionales de turrón.

La feria de Puerto Real se iniciará el miércoles 31 de mayo y se prolongará hasta el lunes 5 de junio (festivo local) en el recinto ferial de Las Canteras.