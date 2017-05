Exigen una solución a los problemas de depuración en Barbate

El Pleno aprobó por unanimidad una moción para la búsqueda de una solución a los problemas de depuración de aguas residuales y vertidos en Barbate y Zahara de los Atunes que presentó Izquierda Unida. Su diputado Antonio Alba destacó la necesidad de construir una nueva EDAR, tanto para el sector pesquero, como para el turismo y el mantenimiento de los espacios que integran el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. La Corporación ha pedido a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central que se aceleren la licitación y ejecución de las obras y que pongan el dinero necesario.

Sí se puede Cádiz y Ganemos Jerez no han tenido éxito al pedir un proceso de elaboración de presupuestos en la Diputación más participativos. "Si lo hubiera traído solo Ganemos nos lo hubiéramos pensado, pero que lo traiga el alcalde de Cádiz que no ha hecho nada de esto donde gobierna", decía Mercedes Colombo. "Convocacamos a todos los grupos políticos dos veces, otra cosa es que su grupo no haya ido. Los arpones para que pinchen tienen que estar afilados", le respondió José María González.

Las mociones aprobadas fueron referentes a los derechos del pueblo saharaui y la declaración como entidad de utilidad pública para la asociación ADAB (de Ganemos Jerez) y sobre el subsidio agrario e infraestructuras del Bajo de la Cabezuela (IU).