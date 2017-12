Esperpento en San José del Valle

La localidad jandeña de San José del Valle ha vivido este mediodía un capítulo insólito en la historia de la política gaditana, andaluza y posiblemente española. Y es que el PP ha sacado adelante la moción de censura que presentó junto al único edil de IU hace ahora dos semanas y ha aupado a la Alcaldía al popular Antonio García Ortega en detrimento del hasta ahora regidor, el socialista Antonio González Carretero. No obstante, todo eso se ha producido con el rechazo diáfano del secretario general del Ayuntamiento, que ha advertido varias veces durante el pleno que esa moción de censura no era legal porque entiende que el edil de IU ya no pertenece a este partido político, que tiene que ser considerado como un concejal no adscrito y que, por tanto, su voto no tiene legitimidad para quitar y poner acaldes, de acuerdo con la nueva Ley Antitransfuguismo.

Pero las advertencias del secretario no han tenido eco ya que la mesa de edad que presidía el pleno (compuesta por el concejal más mayor y el más joven, ambos del PP) han dado más validez a las palabras del concejal izquierdista, Joaquín Soto, quien no se ha ratificado en su dimisión como militante, que fue el argumento esgrimido por la dirección de su partido para intentar frenar esta moción de censura. Así las cosas, la mesa de edad ha decidido seguir adelante con el pleno y la moción de censura ha cristalizado con seis votos a favor (los cinco del PP y el del edil de IU) por ningún voto en contra, ya que los cinco concejales socialistas optaron previamente por abandonar el salón de plenos.

La consecuencia de esta insólita sesión plenaria es que al término de la misma el alcalde supuestamente saliente, Antonio González Carretero, se ha atrincherado junto a sus concejales en la Alcaldía, reiterando que él sigue siendo alcalde de San José del Valle. Y el regidor supuestamente entrante, Antonio García, ha defendido el mismo argumento “porque el pleno es soberano”, ha dicho. García además ha dado instrucciones al secretario del Ayuntamiento para que a lo largo del día de hoy agilice los procedimientos habituales previos a un relevo de alcalde (inventario, arqueo general, redacción del acta de pleno, etc.) ya que su intención es acceder a la Alcaldía de San José del Valle mañana a partir de las ocho de la mañana. Al finalizar la moción de censura los concejales del PP recibieron los aplausos de las personas que aún permanecían en el salón de plenos pero también fueron insultados y abucheados por otras personas que estaban en la puerta de entrada del Ayuntamiento.