Esencia de mar y montaña

Miles de personas, llegadas de varios puntos no sólo de la provincia de Cádiz, sino de toda Andalucía, comprobaron ayer las excelencias culinarias de dos comarcas gaditanas, la Janda y la Sierra, que ya tienen por méritos propios un lugar de honor en lo mejor de las productos gastronómicos. Por un lado, las jornadas de la Huerta de Conil. Por otro, la Feria del Queso de Villaluenga.

En Conil, la plaza de Santa Catalina se convirtió ayer en el mejor exponente del potencial que tiene este municipio en sus huertas y cocinas, ya que una treintena de establecimientos entre bares y restaurantes, a los que se unieron empresas exportadoras de frutas, hortalizas y verduras, mostraron lo mejor de cada casa a propios y extraños. Fueron muchos turistas de fuera de las fronteras españolas los que tampoco pudieron resistirse a los platos de cuchara, guisos, platos fríos, fritos y a la plancha, revueltos, salteados y postres, que al precio de 1,5 euros, hizo sacar a la venta más de 7.000 porciones, según los datos aportados por el presidente de la Asociación de Jóvenes Restauradores, Juan Carlos Almazo. Todos, con productos llegados, entre otros, desde la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, Frutas Idelfonso y otras tantas industrias dedicadas a la elaboración de pan, aceite, vino, miel, así como hiervas aromáticas.

Conil se ha convertido en un referente gastronómico de toda la provincia de Cádiz"Ruego a las dos partes que no se politice esto y trabajen para lograr la protección de los quesos"

Según, expuso Almazo, cada establecimiento de los 30 participantes se comprometió a poner a la venta un mínimo de 150 porciones de su plato, pudiendo llegar a un máximo de 350 porciones. La presencia de público fue tan alta, que una hora y media después de la apertura oficial de estas séptimas jornadas ya había algunos puntos de venta con el cartel rojo de Tapa agotada. Todas estas elaboraciones se podrán degustar hasta el próximo 9 de abril en los establecimientos participantes, ya que se incluyen en sus cartas, a distintos precios, ya sea tapa o plato.

En el acto de presentación, presidido por la concejala y responsable del Patronato de Turismo, Pepa Amado, manifestó que "para todos nosotros la gastronomía es una herramienta de promoción de nuestro destino y en esta ocasión lo hacemos a través de un producto saludable, como son los productos de la huerta". Amado destacó que "Conil se ha situado como un referente gastronómico en la provincia, por conocer los cultivos tradicionales, por favorecer el consumo responsable y la utilización de productos de cercanía, y porque existen grandes y estupendos restaurantes y cocineros que elaboran sus platos con estos productos de la huerta".

los mejores quesos

La Feria del Queso de Villaluenga provoca un delírium tremens a los amantes de este producto. Curado, en aceite, con manteca, al pimentón, a las finas hierbas, con salvado de trigo y así hasta el infinito se pueden degustar en Villaluenga del Rosario, la localidad serrana convertida este fin de semana en el templo del queso artesano.

La novena edición de la Feria del Queso Artesanal de Andalucía abrió ayer sus puertas para mostrar la importancia de este sector agroalimentario, que es base económica de pueblos como Villaluenga. Como era de esperar, miles de personas visitaron esta muestra donde 30 queserías procedentes de siete provincias andaluzas tienen la oportunidad, hasta hoy domingo, de enseñar lo mejor de la artesanía agroalimentaria y vender sus productos, en un enclave que se ha convertido ya en cita imprescindible para el sector quesero andaluz.

El delegado territorial de Agricultura de la Junta, José Manuel Miranda, destacó durante la inauguración del evento que "la Sierra y Villaluenga, con sus queserías, tienen un potencial enorme y hay que seguir apostando por ello". Agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento payoyo por mantener durante nueve años este evento en un pueblo, de 500 habitantes, donde cohabitan cinco queserías.

"La mayor ratio de fábricas de queso por número de habitantes se encuentran en este pueblo. Antes de final de año tendremos siete queserías", explicó el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, quien recordó que esta actividad agroalimentaria da trabajo en el municipio más pequeño de la provincia a 50 personas del pueblo y mantiene a unos 120 ganaderos. También la diputada serrana, Isabel Moreno, quiso sumarse al acto, reconociendo que el del queso es un "sector estratégico y un motor económico para la Sierra".

Esta novena edición de la feria no ha estado exenta de polémica por las diferencias en el modelo de protección de los quesos serranos, ocasionando el plante de media docena de empresas de la Sierra a la cita. Mientras que las queserías de Villaluenga abogan por una Indicación Geográfica Protegida para sus productos, la Asociación de Queseros de la Sierra defiende una denominación de origen para la comarca. Sobre este hecho se pronunció el delegado de Agricultura. "Tanto una fórmula como la otra tienen que servir para unir y proteger algo que es único en nuestra provincia. No es fácil conseguirlas. Hay que elaborar expedientes con unos requisitos muy exigentes. Yo pediría que no se politice este tema y rogaría, tanto a una parte como a la otra, que trabajen de una manera concienzuda para conseguir la protección de los quesos", añadió Miranda.

Este año, al concurso de quesos artesanales de Andalucía se han presentado a las nueve categorías previstas 124 muestras procedentes de 29 queserías de la comunidad autónoma. Un jurado integrado por cocineros con estrellas Michelín, profesores de las Universidades de Cádiz y Córdoba y afamados conocedores de este sector decidieron ayer por la tarde tras la cata nombrar el queso payoyo al natural curado de cabra, con leche pasteurizada, de la firma Queso Payoyo S.L. con el galardón del Mejor Queso del Año.