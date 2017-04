"Rebeldía" para volver a "gobernar el país"

Para acabar, arengó a los asistentes a la “rebeldía”, el leitmotiv de su afiliación al PSOEen la década de los noventa. Para argumentarlo dijo: “Los socialistas siempre hemos sido hombres y mujeres rebeldes; soy la misma rebelde que cuando me acerqué al PSOE con 18 años, porque no me parecía injusto que en mi barrio yo no tuviera libros y sí los tuvieran los de la acera de enfrente. Y entendí que se podrían cambiar las cosas formando parte del PSOE”, un partido caracterizado por “la rebeldía de Pablo Iglesias [Felipe] González, [Alfonso] Guerra y Zapatero”.

Díaz abogó por un PSOE "sin complejos” y “orgulloso” de la gestión de los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. “Somos los hijos y los nietos que cambiaron la historia de este país y los que estamos dispuestos a cambiarla otra vez, con orgullo, honor y compromiso”, sentenció. Aseguró que su partido tiene “un proyecto para España” frente a PP y a Podemos, formación esta última a la que le reprochó que “comparta pancarta con la derecha”. “Que me digan cuántos hospitales, cuántos centros de salud, cuántos colegios han hecho; que me digan que han hecho por España, por la libertad y los derechos de los ciudadanos”, agregó.

Ya hablando de futuro, y siguiendo con la idea base de un “PSOE ganador”, insistió: “No voy a pedir perdón por decir que me gusta ganar las elecciones; me gusta ganarlas para blindar derechos, para mejorar la vida de las personas y garantizar la protección social”. Tuvo su momento para exigir al Estado nuevas infraestructuras para Andalucía —hizo referencia expresa a la falta de consignación económica para mejorar la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla—, y para acusar al PP de “maltratar” a la comunidad con los Presupuestos Generales del Estado y de “maquillar” un agujero en las cuentas de la Seguridad Social que, a su juicio, hace peligrar las pensiones futuras.

En clave interna, arengó a los militantes a trabajar por la unidad. “Vamos a amar al PSOE, vamos a quererlo, a respetarlo porque somos una misma familia”, exclamó. Instó a los militantes a “respetar el debate” porque quiere ser “la secretaria general de todos y de todas, de quienes me voten y de quienes no; lo que quiero es unir al partido porque, uniéndolo, ganamos elecciones”. Y a los asistentes, aunque sin hacer referencia a sus dos rivales, Pedro Sánchez y Patxi López, les pidió:“No habléis mal de nadie”.

Zapatero: "Hay prejuicios contra Díaz por ser mujer y andaluza"

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que su reto es “deshacer” los “prejuicios” en Cataluña contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza, como a su juicio ocurrió también con Carme Chacón por su género y origen. Esto lo apuntó antes de una reunión con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y de protagonizar un acto con militantes junto al diputado vasco Eduardo Madina, ambos como embajadores de la campaña de Susana Díaz. “En Cataluña, hay voces que, y no me refiero al PSC, que han puesto encima de la mesa prejuicios sobre el proyecto político de Díaz”, denunció. En este sentido, agregó: “En la historia del PSOE ha habido normalmente candidatos y pocas candidatas. Pero he podido constatar que cuando hay una candidata se tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema. Y ahora Díaz, que es andaluza y es un problema. Pero, qué casualidad, no lo escuché nunca sobre González, Rubalcaba o yo mismo”. Finalmente apuntó: “Hay que deshacer prejuicios y quiero contribuir a deshacer prejuicios”.