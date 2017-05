Educación licita el esperado colegio de Casines en Puerto Real

El ansiado colegio para la barriada de Casines, en Puerto Real, empieza a tomar forma. Hace ya una década la Consejería de Educación anunció la construcción de un nuevo centro educativo en la barriada de El Almendral (Polígono IV-A) pero con el paso de los años se desechó la idea y se trasladó a la barriada de Casines al ser ésta la de mayor crecimiento poblacional. En los últimos años, la saturación que sufre el colegio Arquitecto Leoz provocó que muchos padres se viesen obligados a matricular a su hijos en otros centros como El Trocadero, situado a diez kilómetros.

El compromiso de la Delegación Territorial de Educación fue iniciar los trámites para que el nuevo colegio empezase a andar, y ayer mismo la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación de las obras con un presupuesto de 1.308.948 euros.

La Plataforma de padres lamenta que el proyecto inicial no contemple Primaria

Según indicó ayer la Junta en una nota, con esta inversión abordará la construcción de un edificio de nueva planta que albergará seis unidades de infantil con capacidad para 150 alumnos, con posibilidad de ampliarlo en una segunda fase con los espacios correspondientes a educación Primaria.

Por su parte, el delegado de Educación de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, manifestó que "de manera gradual y constante, desde la Junta de Andalucía se está mejorando la red escolar de Puerto Real, tanto en la reforma de centros consolidados como en la apuesta por nuevas instalaciones". Además, destacó la "preocupación mostrada siempre por ofrecer una educación de calidad, aportando soluciones".

El nuevo centro escolar contará con más de 1.000 metros cuadrados construidos que se edificarán sobre una parcela de 8.910 metros cuadrados. En la zona docente se ubicarán seis aulas de infantil con acceso directo a la zona de aseos, aulas exteriores y zona común. También habrá una zona de despachos de dirección y administración del centro.

Asimismo, la construcción incluirá, además, un comedor escolar con cocina de oficio, que se ubicará junto a uno de los porches para favorecer su ampliación futura. En el exterior se construirán dos porches cubiertos, una zona de juegos y espacio para estacionamiento.

Ayer, el colectivo de padres y madres que integran la plataforma Por un colegio en Casines celebró la noticia a medias. Pese a estar satisfechos por el anuncio, consideran que el delegado les dijo "una verdad a medias" cuando se comprometió a la construcción del colegio. "Lo que realmente era necesario es un colegio de Primaria para descargar al Arquitecto Leoz. Con nuestros hijos no sabemos qué va a pasar", dijo ayer uno de los padres a este periódico.

Recuerdan que en mayo de 2015, tras varias protestas de padres y con el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Real, la Consejería de Educación reabrió una de las líneas de Infantil que se habían eliminado en el colegio Leoz por problemas de espacio. "Se volvió a abrir con el compromiso de que en los tres años que los escolares pasan en Infantil se habría construido el colegio nuevo porque en el Leoz no tendrían plaza por falta de espacio. Ahora, no solo no estará construido el colegio sino que, además, será solo de Infantil con posibilidad de ampliarlo a Primaria", lamentó ayer la plataforma.