Educación celebra que "acabarán los problemas" de El Picacho de Sanlúcar

El Gobierno local ha agradecido públicamente a la Junta de Andalucía "el cumplimiento del compromiso adquirido el pasado verano con la comunidad educativa de El Picacho y el Ayuntamiento para mejorar las instalaciones y resolver los problemas eléctricos del centro y los de titularidad de los distintos equipamientos del complejo, que hasta hace unos años dependía del Instituto Social de la Marina".

El concejal del área, Juan Oliveros, mencionó expresamente al delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón. Según explicó, "como no se había efectuado la adecuación de los sistemas eléctricos, el Ayuntamiento, encargado del mantenimiento del centro, no podía hacer frente a los pagos porque no era el titular de los mismos, algo que quedará solucionado con las obras de adaptación a la normativa vigente, la mencionada adecuación de la instalación eléctrica, la segregación de los suministros y la modificación de los contadores".

Destacó que con la inversión de más de 410.000 euros "acabarán los problemas eléctricos del complejo, que además verá mejorada parte de sus instalaciones".