Ecologistas en Acción exige que se anule la ordenanza de uso de locales municipales

Quizás para que no se vuelva a repetir la situación que se produjo hace unos años, cuando el exalcalde de IP, Hernán Díaz, inició un procedimiento para expulsar a los ecologistas del antiguo bodegón de la Plaza de Toros, donde tenían su sede, la asociación quiere dejar bien atada la cuestión de los derechos y deberes que deben cumplir las entidades y asociaciones que hacen uso de locales municipales cedidos por el Ayuntamiento.

El año pasado, en marzo, se aprobó de forma definitiva en pleno la Ordenanza de Usos de Locales Municipales, a la que en su fase de exposición pública, Ecologistas en Acción presentó 11 alegaciones, que no fueron contestadas por el Ayuntamiento, por lo que la asociación ha advertido que a pesar de haber entrado en vigor, "dichas ordenanzas son nulas".

Los ecologistas pidieron al alcalde, David de la Encina, a finales de 2016 que se procediera a la anulación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Cesión y Uso de Bienes Inmuebles Municipales por Entidades Ciudadanas. No obstante, todavía no han recibido respuesta, por lo que están estudiando la posibilidad de presentar la anulación del documento en el Juzgado. Los ecologistas no consideran válido el argumento esgrimido por el Ayuntamiento para no responder a sus alegaciones, que no es otro que asegurar que en realidad la organización no llegó a presentar alegaciones, sino tan sólo "sugerencias".

Según el coordinador ecologista, Juan Clavero, esta actitud implica "un desprecio hacia la participación ciudadana, más lamentable viniendo de un equipo de Gobierno que asegura fomentarla", habiendo sido además la única asociación alegante. Para los ecologistas, la finalidad de la ordenanza debe ser dar seguridad jurídica en el uso de los locales de titularidad municipal a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan una actividad de interés social en el municipio, garantizar el correcto uso de dichos locales públicos y que las actividades tengan repercusión en la mayoría de la población, "evitando además abusos con el uso privativo de dichos locales públicos".

En este sentido, Juan Clavero afirma que se están produciendo casos de entidades que utilizan sus locales para uso particular y que no tienen actividad social ninguna, e incluso locales municipales que están cedidos y no se usan, en cuya cesión no media un sólo papel. Por este motivo, los ecologistas exigen que se controle a todas las asociaciones con locales municipales, a algunas de las cuales se les paga el agua y la electricidad sin que ofrezcan una contraprestación a la ciudadanía en forma de actividades divulgativas que tengan una proyección pública.

Los ecologistas, subraya Clavero, quieren evitar "el descontrol existente sobre los locales municipales, comenzando con que se recoja por escrito las cesiones y la contraprestación a que están obligadas las entidades beneficiarias".

Todo ello, según manifiestan, para garantizar la seguridad jurídica y eliminar la potestad del Ayuntamiento para modificar de forma unilateral el régimen de uso o proceder a la anulación de la concesión.