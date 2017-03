Doce concesionarios se reparten el 82% del suelo de La Cabezuela

A La Cabezuela de Puerto Real sólo le queda el 18% de su suelo concesionable disponible para aquellas empresas que quieran asentarse en este espacio de dominio portuario de la Bahía de Cádiz.

La superficie total asciende a 1.643.328,60 metros cuadrados, de los que 535.922,01 metros cuadrados se considera suelo no concesionable, que serían los viales, o, por ejemplo, los muelles que no pueden entrar de manera alguna en concesión.

La cercanía, sus dimensiones y su acceso ferroviario hacen de Las Aletas el espacio ideal

El suelo concesionado a fecha de hoy son 870.971,33 metros cuadrados, a los que hay que sumar los 32.230,00 metros cuadrados de la empresa Astigi, que suman 903.201,33 metros cuadrados.

Llevando estas cifras a porcentajes tendríamos que la ocupación en la actualidad es del 82%, de lo que se traduciría que el suelo libre ahora mismo es del 18%.

Las firmas que se reparten los poco más de 900.000 metros cuadrados ya concesionados son doce: Puma Energy España, Interpec Iberia, Ership Cádiz, Condeminas Logística, Almasur, Quimgra, Dragados Off Shore, Petroitálica (que es una gasolinera ubicada junto al segundo puente), Navantia de Puerto Real, Sibelco Minerales y All in One Travel Spain, un restaurante ubicado junto al control de acceso a las instalaciones puertorrealeñas de La Cabezuela.

Ante tal situación, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sigue reclamando al Estado que incorpore a la zona de servicio del puerto el suelo de dominio público marítimo terrestre de Las Aletas, también en Puerto Real.

Esta reclamación se está ya convirtiendo en histórica aunque se hizo más fuerte a principios de diciembre del año pasado cuando le remitió a Puertos del Estado un informe sobre esta incorporación del puerto a Las Aletas.

Así, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz acordó remitirle a la máxima autoridad dentro de Fomento que representa a los 48 puertos españoles un informe sobre la incorporación a la zona de servicio del puerto del suelo de dominio público marítimo terrestre de Las Aletas.

En el estudio, realizado por la consultora Teirlog Ingeniería sobre la Estrategia de suelo logístico-portuario del Puerto de la Bahía de Cádiz, la APBC quiere dejar patente que en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real sólo queda un 18% de suelo disponible que es necesario preservar para necesidades futuras que requieran imperativamente la proximidad al muelle, cubriendo otras necesidades con suelo extraportuario.

En este sentido, Las Aletas, cerca del muelle de La Cabezuela-Puerto Real y al que estará conectado por ferrocarril, sería, para la Autoridad Portuaria de Cádiz, el espacio del entorno de la Bahía de Cádiz que reúne "las condiciones más adecuadas" para acoger una zona de actividades logísticas portuaria, tanto por cercanía como por dimensiones, "dos requisitos fundamentales para el éxito del proyecto que no reúnen el resto de polígonos analizados".

La Autoridad Portuaria sostiene que su participación en el proyecto Las Aletas es necesaria y adecuada, además de resultar la ubicación idónea para dar cobertura a las necesidades de futuro en cuanto a suelo logístico portuario. El estudio recoge que Las Aletas permitiría, además de la cobertura de espacio, disponer de intermodalidad ferroviaria y excelente accesibilidad viaria; ofrecería conectividad directa viaria y ferroviaria no sólo con Cabezuela-Puerto Real sino también con la dársena de Cádiz y favorecería la generación de sinergias positivas con otras actividades económicas, logísticas y productivas.

Por otro lado, desde el punto de vista del complejo de Las Aletas, la declaración de reserva demanial establece que una parte de la misma se destina a Zona de Actividades Logísticas Portuarias y de Intercambio Modal (ZAL) relacionada con las instalaciones del Puerto de la Bahía de Cádiz, por lo que para dar cumplimiento a esta declaración es necesario que Las Aletas albergue dicha ZAL.

Se da la circunstancia de que en la última expedición a tierras canarias protagonizada por la APBC y por Gadesport se vendía como una fortaleza la posibilidad de la expansión hacia Las Aletas.