El Día de la Mujer no logra consenso en un pleno tenso y muy crispado

Tampoco ayer hubo consenso político entre el gobierno local y los grupos de la oposición. La crispación y la falta de entendimiento en el Ayuntamiento de Puerto Real es tal que ni tan siquiera se ha logrado alzar una sola voz para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ayer se celebró un pleno extraordinario, convocado por los grupos de la oposición (PA, PSOE e Izquierda Unida) y el edil no adscrito Andrés Rodríguez, ante la negativa del equipo de gobierno a organizarlo. El único punto del orden del día era la aprobación de una declaración institucional, también consensuada por la oposición, en la que se expresaba la "alarma por los retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional".

Se aprobó una declaración institucional consensuada por los grupos de la oposición

La declaración, que leyó la concejala socialista Eva Basadre, hacía alusión a que "el Ayuntamiento de Puerto Real continuará trabajando para evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con todos los sectores sociales, y en especial, con el movimiento feminista".

La declaración que se proponía apenas tenía carga política, por lo que la concejala de Feminismo-LGTBI en el Ayuntamiento, Encarna Marín, presentó en nombre del grupo municipal de Sí se puede un texto alternativo. En su propuesta se incluía: "Derogar la reforma laboral, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la retirada del anteproyecto de corresponsabilidad parental. También el mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción; o la voluntariedad del embarazo en todos sus términos", entre otros asuntos.

La propuesta de Sí se puede Puerto Real fue rechazada por toda la oposición. El portavoz de Izquierda Unida volvió a lamentar que no hubiese habido consenso y que "para cuestiones tan importantes como ésta demos una imagen de división en el Ayuntamiento". El PSOE recordó que "esta misma moción, que hemos adaptado a Puerto Real, se ha aprobado en las ocho diputaciones andaluzas por todos los grupos políticos y no es momento de que vengan ahora a sacar rédito político".

Fue la primera teniente de alcalde, Mayte Sánchez, quien dio la réplica para decir que "no vamos a dar una imagen de unidad con quienes recortan derechos y perpetúan más estas desigualdades". Y también dirigiéndose al PSOE añadió: "No me digas que venimos a sacar rédito político cuando ni tan siquiera queríamos convocar este pleno y nos habéis obligado. No creemos que este pleno sea importante porque el protagonismo está en la lucha de la calle donde, por cierto, nunca os he visto".

El comentario de Sánchez encendió más la sesión. "Señora Sánchez, es usted falsa y mentirosa. Antes de que usted naciera las mujeres ya estaban en la calle reivindicando sus derechos. Es muy triste que politice en este asunto".

Tras un acalorado debate, al final, la propuesta de declaración de Sí se puede fue rechazada y se aprobó la presentada por la oposición con la abstención de Sí se puede, que se quedó solo como representante del bipartito, ya que ninguno de los tres concejales de Equo acudieron a la sesión.