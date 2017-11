Detectan una "impresionante" bola de fuego sobre el Golfo de Cádiz

Una "impresionante" bola de fuego ha sobrevolado frente a las costas del Golfo de Cádiz, según ha informado José María Madiedo, investigador responsable del Proyecto SMART, quien cree que este fenómeno habría producido un meteorito que habría caído al mar.

Los detectores que operan en el marco de ese proyecto que analiza la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra han grabado el paso de esta bola de fuego a las 1:06 hora de esta madrugada.

El fenómeno luminoso se inició a una altitud de unos 90 kilómetros sobre el nivel del mar y finalizó a una altura de unos 27 kilómetros.

El origen del fenómeno ha sido la entrada en la atmósfera terrestre de un fragmento procedente de un asteroide a una velocidad de unos 54.000 kilómetros por hora.

El análisis preliminar revela que este fenómeno habría producido un meteorito, si bien la roca habría caído al mar, según la fuente.

Un total de 21 bolas de fuego han sobrevolado la Península Ibérica en lo que va de 2017, entre ellas, la detectada ayer sobre el cielo de la provincia de Cuenca, asociada a la lluvia de estrellas de las Leónidas (que alcanzará su máxima actividad el 17 de noviembre) y que se produce por la entrada en la atmósfera terrestre de fragmentos desprendidos del cometa Temple-Tuttle.

El proyecto SMART (Spectroscopy of Meteorids in the Athmosphere by means of Robotic Technologies) tiene como principal objetivo analizar la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra.