Detectan que narcos históricos están tras el aumento de marihuana en la provincia

El código penal español no prohíbe el consumo de cannabis

Mucho se ha escrito sobre la legalidad o ilegalidad del consumo de marihuana dentro de territorio español. Muchas de estas publicaciones indican que, al final, España resulta ser uno de los lugares más liberales o permisivos en lo que se refiere a la tenencia de cannabis. Páginas web especializadas en esta droga indican, incluso, que es uno de los lugares más cómodos para su consumo, y a veces, hasta para su cultivo. Lo cierto es que el código penal español no lo prohibe. Sin embargo, su consumo está sólo permitido en lugares privados, y nunca en público. En la mayoría de los casos se habla de multas de unos 300 euros, en el caso de que alguien sea pillado con "maría" encima en un lugar público. Puede uno incluso comprarla, pero ojo si le pillan con ella en la calle. En cuanto al cultivo, se considera técnicamente ilegal cultivar marihuana en territorio español. Aquí el autocultivo de la marihuana no está legalizado, pero sí despenalizado. La ley no lo permite aunque contempla la posibilidad de contar con un cultivo para el autoconsumo ubicado en su propia casa. Tampoco aclara el marco normativo español nada sobre el tamaño legal de estas plantaciones privadas, que solo deberán cubrir las necesidades del cultivador, ni qué cantidad de cannabis está permitido almacenar en casa. /J. Benítez