Denuncian el ataque de perros a un potrillo en una finca de Jerez

El instinto maternal de una noble yegua despertó la fiera que llevaba en su interior. Una serie de perros atacaron el pasado domingo a su potrillo en Jerez, que cuenta con sólo dos semanas de vida. "Lo han destrozado. Si no es por la madre, lo descuartizan", dice una de las propietarias de la finca 'El Torno', Elena Pilar Palomino, un negocio familiar del que una parte "queda inutilizada hasta que no se encuentre a estos animales".

Una finca agrícola y ganadera en la zona de Las Pachecas en la que se crían caballos de pura raza española. Un espacio perfectamente organizado que está en temporada de nacimientos y la vigilancia sobre el ganado es prácticamente constante. Palomino relata que ya había visto animales heridos desde hace dos semanas, pero pensaban que se debía a accidentes normales, "pero el domingo, cuando fuimos a supervisar a los potrillos, nos encontramos a uno que estaba en un charco de sangre, no tenía ninguna parte del cuerpo libre de heridas, le faltan trozos de piel y el veterinario no ha podido ni coserlo". "El veterinario nos confirmó que la causa era el ataque de un perro o varios. Tiene las marcas de los colmillos clavados en el cuello. Lo han desgarrado entero. Su madre está herida por defenderlo. Si no es por ella, el potro estaría descuartizado", dice.

Pero varios días antes, Palomino asegura que ya observaron cómo dos perros se abalanzaron sobre unas yeguas. "Hemos sido testigos de ello varias personas. Los echamos, pero no sospechamos que fueran a atacar a las yeguas. Casualmente, un día después, ocurre este ataque al potrillo. No puedo asegurar que sean los mismos, pero lo que está claro es que no son salvajes, son perros de la zona sin control". Elena Pilar subraya que en 40 años de historia de la ganadería, "es la primera vez que vemos perros que atacan potros, que vayan a matar". El potrillo está "en muy mal estado" y su evolución depende de que no se infecten las heridas y su poca fortaleza.