El Defensor del Pueblo no ve irregular eliminar las Damas

El próximo carnaval será el primero, después de algo más de 30 años, en el que no se incluirá en el programa oficial la proclamación de la piñonera. Ya el pasado año estuvo a punto de no celebrarse y ese año su ausencia es evidente. El papel de piñoneras lo habían ejercido las damas y Reina de la Feria, que no fueron elegidas el pasado junio. El certamen se eliminó pese a las continuas quejas, protestas y reclamaciones de la Asociación de Damas de la Feria que incluso trasladaron sus reivindicaciones a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Ahora, el Defensor ha respondido a su denuncia argumentando que "no se puede valorar la decisión municipal como contraria al ordenamiento jurídico, por más que comprendemos su discrepancia con la decisión adoptada de suspender un determinado acto en las fiestas de la localidad". En todo caso, el Defensor del Pueblo considera que la Asociación de Damas "ha merecido recibir las explicaciones y motivos que han llevado a la Corporación de Puerto Real a la suspensión de dicho acto".

La oficina del defensor solicitó al Ayuntamiento hasta en cuatro ocasiones un informe sobre los motivos de la suspensión de la elección tras la denuncia de la Asociación de Damas. En ese informe, que la oficina del defensor cree que ha estado "muy bien realizado y argumentado", el Ayuntamiento relataba que el día 13 de abril de 2016 se celebró una sesión extraordinaria del Consejo de la Ciudad de Puerto Real, tratándose como punto único del orden del día el Certamen, y que una vez pasado a votación se aprobó por mayoría la no convocatoria por parte del Ayuntamiento. También añadía que se celebraron asambleas de zona en distintos puntos de la localidad para tratar posibles alternativas al concurso, en las que se acuerdo por mayoría no celebrar el certamen.

Además de esto se adjuntaban otros informes en los que el Ayuntamiento mostraba su opinión sobre un certamen que consideran que "no promueve valores igualitarios".