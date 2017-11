Defensa dice que El Retín es estratégico "pero no le hemos puesto un candado"

Los terrenos militares del Retín siguen siendo estratégicos para la defensa nacional, pero el Gobierno no le ha puesto "un candado" a esta zona de Barbate. Estas palabras fueron esgrimidas ayer en el Senado por el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, quien en paralelo se comprometió a trasladar a este Ministerio la propuesta de que se "estudien las necesidades militares" del campo de entrenamiento de la Sierra del Retín para ver "si cabría la liberalización" de "alguna parte del terreno". Junto a ello, señaló que el Ministerio "va a seguir en otras líneas" que ha puesto en marcha para activar el desarrollo económico de la zona, tal y como se instó desde el Congreso y el Senado.

Conde respondió así a una pregunta planteada por el senador socialista por Cádiz Francisco González Cabaña, quien le instó a pronunciarse en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta sobre el cumplimiento de las mociones aprobadas en las Cortes para el aprovechamiento de los terrenos en cuestión y le sugirió que se realice un estudio "periódico" de las necesidades militares de la zona para ver si se pueden ir liberalizando terrenos.

El secretario de Estado aseguró ayer que no tiene "ningún problema" en trasladar al Ministerio la petición de realizar dicho estudio porque "no pasa nada por tener apertura mental" en ese tema, pero dejó claro que la zona del Retín es "imprescindible para garantizar la seguridad nacional" por ser una zona de entrenamiento versátil y útil para la preparación de militares. "Todo lo que es zona de interés para la defensa se necesita, lo que no quiere decir que se pueda estar en permanente apertura mental para ir estudiando si se necesita todo o no", dijo.

En esta línea, Conde resaltó que el hecho de que parte de la zona del Retín sea de uso militar, no implica "poner un candado" y que desde Defensa "hay actitud permanente de colaboración" para permitir en la zona usos que no afecten a las maniobras. De hecho, precisó, "en abril, la Dirección General de Infraestructuras autorizó en una zona lejana al perímetro de seguridad del campo la construcción de un complejo hotelero atendiendo al interés del Ayuntamiento en dinamizar la economía local".

Además de posibilitar la construcción del hotel, el secretario de Estado destacó que en la zona del Retín también existe ya una parte dedicada a la explotación ganadera y que, desde que se aprobaron las mociones mencionadas se ha reducido el número de maniobras, se ha procedido a tomar otras medias como la apertura a la playa a través de esta zona y se ha elaborado con el Ayuntamiento un documento marco para el "impulso del desarrollo integral y sostenible de Barbate". Con todo, resumió que la pretensión del Ministerio es que el uso del campo "sea compatible al máximo con otros tipos de usos ciudadanos". Por otro lado, destacó que la colaboración con el Ayuntamiento de Barbate es "muy fluida" y que ambas administraciones están intentando buscar soluciones para evitar que el 60% del terreno municipal no se pueda usar bien por ser terreno de interés para la defensa nacional o bien por protección del medio ambiente.

El senador del PSOE Francisco González Cabaña recordó que tras haberse aprobado en las Cortes que se instara a la desafección de los terrenos del Retín, estos "permanecen intactos" y existe "preocupación" en la zona. Cabaña dejó claro que el PSOE contempla que estos terrenos son "imprescindibles" para la defensa nacional, por lo que no solicita que se "vayan fuera los militares", sino que en la zona más cercana a Barbate se revisen "periódicamente" las necesidades militares para valorar "cuáles de esas partes de terreno podrían liberarse". "Estamos convencidos de que buena parte de ellos se podrían liberalizar sin problemas para la defensa nacional y contribuir así al desarrollo futuro del pueblo y de la comarca", dijo.

Por último, el senador del PSOE sugirió a Conde que una de las soluciones podría ser "activar" una mesa para buscar alternativas con el Ministerio, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y la plataforma que defiende la liberalización de los terrenos del Retín y estar en "contacto periódico" para llegar a "alguna fórmula" que otorgue soluciones para compaginar las actividades del campo de militares y el desarrollo de la zona.