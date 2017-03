Defensa contesta a C's que la Junta no cumple con los colegios de Marina

El Ministerio de Defensa señala a la Junta de Andalucía como la administración responsable de mantener los antiguos colegios de Marina en un nivel óptimo para la actividad para la que fueron cedidos. Es la respuesta que el diputado nacional de Ciudadanos Javier Cano ha recibido a una pregunta que presentó en el Congreso sobre el grado de conocimiento que Defensa tenía de la situación de estos centros educativos.

"La Junta de Andalucía no ha cumplido con el convenio que le obliga a mantener en buen estado los antiguos colegios de la Armada en San Fernando", es parte de la contestación que, según explica el político isleño, ha obtenido a las cuestiones que planteó hace unos meses. En esa respuesta Defensa señala que el convenio recogía ese compromiso de que las instalaciones permanecieran en buen estado.

El Ministerio de Defensa asegura que ha tenido que realizar reparaciones urgentes en los antiguos colegios de Marina -Juan Díaz de Solís, Cecilio Pujazón y Vicente Tofiño- ante los problemas que estas instalaciones estaban sufriendo y la falta de actuación por parte de la Junta de Andalucía. De hecho, ha puesto en su conocimiento los problemas que tienen los colegios "para que los solvente lo más rápido posible", detalla Cano. Por ese motivo, pide celeridad a la Administración regional y al Ayuntamietno de San Fernando para que "aclaren quién tiene la competencia última de los centros y quién debe hacerse cargo de su mantenimiento".

Ese es el meollo del asunto: qué administración se hace responsable del mantenimiento de estos colegios, algo que está en el limbo desde la propia firma en 2007 del convenio de cesión de los centros entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía. Entonces las posturas de ambas partes -municipal y regional- se enfrentaron y apenas se habían movido. El Consistorio aseguraba que no eran dependencias de titularidad municipal como el resto de centros de Educación Infantil y Primaria, de los que sí se ocupaba. Ni siquiera había participado en ese acuerdo de cesión. La Junta, sin embargo, insistía en que al tratarse de colegios -no institutos, como en el caso del Wenceslao Benítez, también cedido, del que sí se hace cargo la Consejería de Educación- debía ser el Ayuntamiento el responsable. Y mientras tanto no se ha atendido las necesidades de mejora de estos equipamientos: problemas en los edificios, los servicios, los patios de recreo y deportes o el vallados perimetrales, o el impago de recibos. Algunas de estas cuestiones tuvieron que ser solventadas finalmente por la Junta tras afectar a la actividad docente.

La solución es un acuerdo entre ambas administraciones con el que dar encaje legal a la respuesta a estas tareas de mantenimiento. Técnicos municipales y de la Junta trabajan ya en ello desde hace unos meses, tal y como se ha explicado desde el equipo de gobierno en otras ocasiones, especialmente cuando ha habido reuniones con los representantes de los padres o los equipos directivos de los colegios, e incluso tras los encuentros de los funcionarios.

El retraso que esta solución arrastra, sin embargo, sigue despertando las críticas de la oposición en San Fernando. "Es inadmisible -sostiene Javier Cano, que se suma como diputado nacional a estas quejas constantes- que, tras dos años de mandato socialista en el Ayuntamiento, dos administraciones gobernadas por el PSOE no hayan sido capacez de elaborar un acuerdo".