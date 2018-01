Culpan a la oposición de quedarse fuera de los fondos de ordenación

El municipio de Barbate ha sido el único que se ha quedado fuera de la medida propuesta por el Estado para mejorar su situación económica acogiéndose a los Fondos de Ordenación, una iniciativa a la que sí se han acogido 454 localidades repartidas por el país.

Esta ha sido la denuncia hecha por el equipo de gobierno, a través de Andalucía Por Sí (AxSí), al considerar que este municipio jandeño cumplía con todos los requisitos, como mantener una deuda con la Seguridad Social que les impide percibir el cien por cien de la Participación de Ingresos del Estado (PIE).

La única exigencia con la que no ha cumplido el Ayuntamiento es disponer del visto bueno del pleno corporativo, ya que la propuesta contó con los votos favorables del grupo andalucista y los votos en contra de Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU) y dos concejalas no adscritas, no asistiendo a esa sesión los representantes de Somos Barbate.

Para el portavoz local de la formación AxSí, Enrique Álvarez, "es complicado poder levantar cabeza ante una deuda heredada por el actual equipo de gobierno andalucista de más de 70 millones de euros con diferentes administraciones y proveedores. Lo cierto es que cuando parece que se están haciendo bien las cosas, los mismos de siempre, ahora desde la oposición, vuelven a frenar el crecimiento de Barbate".

Así, se apuntó que desde el Ministerio de Hacienda se ha informado que Barbate está cumpliendo con los parámetros que les pedían en el Plan de Ajuste, por lo que se podría decir, según AxSí, "que se está haciendo un esfuerzo titánico en la cuestión económica para poder enderezar el camino de la localidad y las administraciones que gobiernan PSOE y PP deberían hacer algo para paliar este sin sentido que a los únicos que castiga es a los barbateños", según lamentó Enrique Álvarez.

Este dirigente andalucista recordó que, al dejar fuera de estos Fondos de Ordenación a Barbate, también se impide liberar la PIE y tampoco se puede solventar el problema de la deuda con la Seguridad Social, por lo que la localidad no puede acceder a programas de empleo o escuelas talleres, "posiblemente una situación de una gravedad extrema dado que Barbate es una localidad que sobrepasa el 40% de paro".

La formación andalucista señaló que en lo que va de mandato "se ha logrado tener un beneficio de ingresos frente a gastos sin subir un euro en impuestos a la ciudadanía, aumentando solo la recaudación para aquellos que no pagaban".