C's reclama "mejoras urgentes" en la Plaza del Cabildo

Ciudadanos (C's) reclamó ayer al Gobierno local del PSOE que "revise el estado del pavimento" de la Plaza del Cabildo con vistas a la "reparación urgente" del mismo "teniendo especial cuidado con la forma con la que se está parcheando las zonas en mal estado".

María del Carmen Ruiz, concejala de este partido, destacó "el uso continuado que soporta dicha plaza por el tránsito diario de personas y la actividad de los restaurantes". A su juicio, "el Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad en el mantenimiento de este suelo, que en muchos rincones deja mucho que desear".

"No es sólo cuestión de imagen de la ciudad y de lo negativamente que podría repercutir en el turismo, sino que también llega a resultar peligroso para los transeúntes. Yo misma he llegado a ser perjudicada en una caída hace unos días y he comprobado por mí misma cuál podría haber sido el desafortunado desenlace", manifestó.

Ruiz aprovechó la ocasión para pedir "un estudio de mantenimiento urbano y actuaciones urgentes en la ciudad".