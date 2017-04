C's marca distancia con el gobierno y lo deja solo con los presupuestos

Un año se ha cumplido esta semana del pacto a tres que en 2016 permitió la aprobación de los primeros presupuestos municipales con el apoyo explícito de Ciudadanos en el que muchos -el PP entre ellos- vieron un tripartito de facto. Pero aquella imagen que brindó la rueda de prensa conjunta que ofrecieron Cavada y Fran Romero junto al entonces portavoz de la formación naranja, Javier Cano, tiene pocos visos de volver a repetirse en 2017. Es más, C's está empeñado en desmarcarse del gobierno municipal. Y lo hace cada vez que tiene oportunidad para que quede bien claro. Ayer, Mayte Mas, que desde principios de año está al frente del grupo municipal, ahondaba en esa brecha cada vez mayor que le separa del bipartito PSOE-PA, con el que no quieren que se les relacione. Y una vez más insistía en que no revalidará su apoyo a los presupuestos habida cuenta de que de ese pacto que se suscribió con C's hace justo ahora un año -las famosas 20 condiciones del 'sí' de esta formación- no se ha cumplido "ni siquiera en un cinco por ciento". Ninguna de las inversiones o actuaciones que pretendían sacar adelante para la ciudad se ha llevado a cabo. Ni la terminación del pabellón de la barriada Andalucía, ni la apertura de la playa desde Semana Santa, ni el skate park o el salón manga para los jóvenes o la revisión de las ordenanzas y del catálogo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich)... No se ha hecho nada y del gobierno municipal solo han conseguido "excusas".

Así de tajante se mostraba ayer la nueva portavoz de Ciudadanos, que reiteraba un mensaje que se le escucha prácticamente desde el primer día que asumió las riendas del grupo municipal, quizá porque no quiere dejar lugar a dudas: "Con este panorama es imposible que C's vuelva a confiar y a prestar su apoyo para aprobar unos nuevos presupuestos municipales".

Hace apenas unos días que el gobierno local anunció que tenía un borrador para negociar

Con estas declaraciones, Mas hacía balance de ese pacto a tres que permitió sacar adelante los primeros presupuestos del mandato justo cuando se cumple un año de un acuerdo que -reconocen en C's- de poco ha servido. Y lo hacía apenas unos días después de que el equipo de gobierno admitiera que tiene ya listo un primer borrador de las próximas cuentas municipales -las de 2017- y que, a modo de aviso, anunciara que está preparado para empezar a negociar con otras formaciones. Aunque lo cierto es que, con la negativa de Ciudadanos, las opciones que tiene el gobierno en minoría son más bien escasas. A menos que consiga que C's se replantee su postura o que logre llegar a algún tipo de acuerdo con Sí se puede San Fernando (Podemos), formación que hasta ahora siempre ha antepuesto en cualquier negociación de este calibre la premisa de la remunicipalización de servicios. Sobre todo ahora que toca revisar y licitar plicas especialmente importantes y que mueven buena parte del presupuesto, como la de la limpieza y recogida de basura o la del mantenimiento de jardines y zones verdes.

El gobierno en minoría está solo, aunque la oposición -integrada por fuerzas muy dispares entre sí- dista mucho también de formar un bloque unitario en su contra. Eso sí, el ejecutivo municipal juega la baza de los presupuestos participativos, de que las inversiones y proyectos que se plantean llevar a cabo con los nuevos presupuestos han sido propuestos, votados y consensuados con la ciudadanía en un proceso abierto que se llevó a cabo a finales del pasado año. Claro que la principal causa que alega C's para rechazar un acuerdo es, precisamente, que ninguna de las obras y proyectos que se plantearon hace ahora un año se ha conseguido llevar a cabo.