"Crearemos 90.000 empleos en Cádiz si gobernamos Andalucía"

"El compromiso es que no habrá prórroga del peaje"

En un encuentro con la prensa, el delegado del Gobierno en Andalucía, el gaditano Antonio Sanz, volvió a insistir en el propósito del Ministerio de Fomento de no prorrogar el peaje de la autopista una vez concluya la concesión actual el próximo año. "Que no se hagan lecturas falsas respecto a respuestas parlamentarias", dijo mencionando las dudas del PSOE respecto al futuro de este peaje, criticando a la vez que durante los gobiernos socialistas se prorrogase esta vía. Respecto a la posibilidad de otro tipo de explotación una vez el Ministerio de Fomento recupere la gestión de esta autopistas, indicó que "no me consta".