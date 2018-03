Costas y los ayuntamientos de la Bahía escenifican la unidad para paliar los efectos del temporal

La directora general de Sostenibilidad de la Costa, Raquel Orts, ha realizado una visita a las distintas poblaciones en los que se han producido más daños por el temporal 'Emma'. De este modo, pudo comprobar in situ los destrozos que se han producido en Cádiz, San Fernando, Chiclana y El Puerto. En todas estas visitas estuvo acompañada por los respectivos alcaldes.

Cádiz

En la capital gaditana el punto de encuentro fue el paseo Fernando Quiñones, el camino que une la playa de La Caleta con el castillo de San Sebastián. Acompañada del alcalde, José María González, vio los daños que había causado el temporal sobre todo en la zona del puente Canal. Raque Orts señaló que precisamente ese paseo, al ser un Bien de Interés Cultural, le corresponderá al Estado repararlo. No obstante, dijo que para reparar todo tiene que haber “unidad entre las administraciones”, algo que trató de escenificarse en la visita conjunta a las zonas afectadas.

Orts dijo que por el momento es imposible hacer una cuantificación de los daños producidos en toda la provincia porque “todavía no se ha estabilizado el temporal” y habrá algunas zonas, sobre todo en lo que se refiere a la arena, que se podrá ir reponiendo de manera natural. No obstante, la representante de Costas dijo que se harán “todas las actuaciones que sean necesarias para devolver las playas al estado en el que estaban antes del temporal con la mayor celeridad posible”. En este sentido, afirmó que el año pasado el Gobierno central también acometió algunas actuaciones urgentes debido a los efectos de otro temporal.En el caso de los chiringuitos, Raquel Orts no se llegó a pronunciar claramente si está favor o en contra de que estén todo el año y se remitió a que la Ley de Costas “lo permite siempre que se pongan lo más pegados a la costa para eliminar los riesgos que genera cualquier tipo de marea”. Eso sí, dijo que cada playa es diferentes y tiene sus condiciones climatológicas “y tanto los peticionarios de los chiringuitos como los gestores del dominio público tienen que tenerlas en cuenta”.

San Fernando

En San Fernando, la directora general de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, acompañada del subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, y de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, pudo comprobar de primera mano los devastadores efectos que el temporal ha tenido en la playa natural de Camposoto. "Los efectos han cambiado absolutamente la playa", explicaba a la responsable de Costas, la regidora isleña desde el último acceso, el más castigado, al referirse al cegamiento del caño, a la ingente pérdida de arena y a la desaparición del cordón dunar, lo que ha provocado además que el mar gane terreno considerablemente y que incluso alcance la carretera durante la pleamar. De ahí que desde el Ayuntamiento isleño, como se viene haciendo en los últimos días, se reclamara una intervención contundente y, sobre todo, "ágil" para que la playa puede recuperar la normalidad con vistas al próximo verano.

La responsable de Costas, por su parte, ratificó el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente y del gobierno central para intervenir en las zonas del litoral que han sido castigadas por la borrasca Emma "de manera rápida y efectiva". Eso sí, apeló a la colaboración entre todas las administraciones -incluida la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente, además del Ayuntamiento isleño- para conseguir restablecer la normalidad en las playas gaditanas, entre ellas, al de Camposoto.

También apuntó que todavía será necesario esperar "a la estabilización de los efectos del temporal" antes de valorar la intervención a desarrollar: "Hay que esperar unos días más para ver la estabilización y valorar los daños y para ver qué es lo que se puede recuperar de manera natural", ha advertido.