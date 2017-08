Convocada otra protesta para una ambulancia permanente

Los colectivos sociales que reclaman que la localidad cuente con una ambulancia de cuidados críticos y urgencias durante todo el año han convocado una nueva concentración para el domingo 27 de agosto a las ocho y media de la tarde. La plataforma que los agrupa ha decidido realizar un nuevo acto reivindicativo tras "analizar la información obtenida en una reunión con responsables del Distrito Sanitario Jerez-Costa Noroeste", según informó ayer la radio-televisión municipal.

La concentración, que está programada en la Plaza de Abastos, "se llevará a cabo salvo que llegue la confirmación de que la ambulancia DCCU no se marchará el 16 de septiembre como está previsto". El portavoz de la plataforma, José María Payán, declaró a la emisora pública que "esperamos no tener que convocar muchas manifestaciones más, pero hasta que no consigamos que esta ambulancia esté en Chipiona de forma permanente no vamos a parar".

La plataforma dice estar realizando "las gestiones pertinentes para obtener una respuesta". "Si esa respuesta no llega o no es la deseada, convocaremos la concentración. Esta vez vamos a hacer más ruido, porque estamos más indignados aún. Y el número de personas debe ser mayor que en la anterior", asegura.