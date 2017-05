Continúan los problemas por la falta de conserjes y ordenanzas municipales

La Ampa de El Marquesado critica la falta de conserje

La Asociación de Madres y Padres de la Escuela de Educación Infantil El Marquesado dice sentirse abandonada por el Ayuntamiento de Puerto Real, al no disponer de un conserje "como tienen todos y cada uno de los centros públicos de la localidad". Recuerda la asociación que pese a los continuos requerimientos por parte de la dirección del centro, "en 9 años únicamente se han asignado a la escuela dos conserjes a tiempo completo, ambos en periodos de tres meses gracias a los planes de empleo de la Junta". Lo habitual, según informan en un comunicado, es que se cuente cada vez con un conserje distinto que sólo acude al centro para su apertura y cierre. Sin embargo, ahora denuncian que la situación ha empeorado puesto que "ya ni tan siquiera hay nadie que abra el colegio y ayude controlar la entrada del alumnado que llega en el transporte escolar -que no puede acceder a la puerta del centro dejando a los alumnos a pie de carretera-, ni al mantenimiento del mismo". Estas ausencias se están repitiendo desde hace una semana y la Ampa dice no estar dispuesta a seguir soportándolas mucho tiempo más. Han iniciado una campaña de recogida de firmas y han solicitado reuniones con el alcalde y el concejal de Educación. De momento no han tenido respuesta.