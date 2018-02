Consumo de Drogas y jóvenes

La información y el diálogo son fundamentales para prevenir el consumo de drogas por parte de los jóvenes, uno de los problemas que más preocupan a los padres tutores y sobre el que la Policía ofrece conferencias en las que aborda el inicio y sus consecuencias, no para crear alarmismo, sino para transmitir información de servicio público útil y actualizada.

Los jóvenes están sometidos a la presión social en un escenario en el que ven a sus padres y otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando de otras sustancias. La escena social de los adolescentes gira con frecuencia alrededor de beber y fumar marihuana. Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar bebidas o fumar algo, pero es igualmente común que los adolescentes empiecen a usar alguna sustancia porque la tienen a su alcance y la consumen sus amigos. En sus mentes, ven el uso de drogas como una parte normal de la experiencia de ser adolescente.

Conceptos importantes para romper esta tendencia: Las drogas son muy dañinas (importancia de la información sobre sus efectos). Si decides no tomarlas, tus amigos te tienen que respetar. No tienes que seguir siempre las tendencias de tu grupo. Sé fuerte, ten personalidad propia. Consumir droga no es lo habitual. Lo sano, lo inteligente es no hacerlo. En la vida no triunfa el más fuerte, sino el más listo. Consumir, portar o vender droga tiene consecuencias legales.

Según un estudio de 2011, el 47% de los adolescentes están de acuerdo en que las películas y los programas de televisión hacen que parezca que está bien usar drogas. Entonces, no es sorprendente que los niños de 12 a 17 años de edad que vieron tres o más películas con clasificación 'R'por mes, fueran siete veces más propensos a fumar cigarrillos, seis veces más a consumir marihuana, y cinco veces más a beber alcohol (Amy Khan 2005). La realidad que en muchas ocasiones nos transmiten los medios de comunicación, la televisión, el cine y sobre todo internet, las redes sociales y los videojuegos no es la real.

Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo.

El aburrimiento es importante. Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos. La rebeldía les hace usar diferentes sustancias basado en sus personalidades. La falta de confianza hace que muchos adolescentes tímidos a quienes les falta confianza indiquen que mientras se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol hacen cosas que de otra manera no se atreverían a hacer.