El Consorcio afirma que la plantilla del 085 ha sido subrogada al 100%

El presidente del Consorcio de Bomberos de Cádiz, Francisco Vaca, ha respondido a las acusaciones que ayer lanzó el edil puertorrealeño Juan Antonio Pontones, representante de la Villa en el Consorcio. Vaca, en un comunicado, mostró su "estupor" por las informaciones vertidas por Pontones sobre que los consejeros van a la Junta General "a pasar el rato". "Quiero pensar que las palabras del consejero de Puerto Real hacia sus compañeros son un lapsus", dijo.

Para el presidente esa afirmación es una "falta de consideración y de respeto para con el resto de consejeros que hacen su esfuerzo de implicarse y comprometerse con la gestión de los Bomberos". Entre otros temas, Pontones denunció que la nueva concesionaria del servicio de atención telefónica 085 había despedido ya a una trabajadora. Una información que Francisco Vaca desmiente, afirmando que la empresa adjudicataria "ha subrogado al 100% del personal de plantilla. "Eso supone un incremento del porcentaje que establece el convenio del sector que contempla una subrogación del 90% de la plantilla", explican desde el Consorcio de Bomberos.

Referente a la adjudicación del contrato, explican que a la licitación del Servicio de Atención Telefónica y del Sistema Integrado de la Sala de Emergencias del 085, acudieron un total de seis empresas. Fue la UTE Abante EPO y Factudata XII, la que obtuvo mejor valoración en la mesa de contratación y a la que se le iba a adjudicar el servicio hasta que, en octubre de este mismo año, la UTE renunció a formalizar el contrato por "las discrepancias interpretativas en la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, referente a la sucesión de empresas y la consecuente subrogación del personal", explican desde el Consorcio.

Así las cosas, "con el fin de evitar mayores problemas a ambas partes" la mesa de contratación optó por adjudicar el servicio a la segunda empresa más valorada, Ferrovial, "que ha incrementado al 100% la subrogación de la plantilla de la sala del 085, por encima de las pautas recogidas en el convenio de estos trabajadores", aseguran.

En el comunicado, el CPBC también ha dado explicaciones sobre la decisión de no absorber a los trabajadores como plantilla del Consorcio, después de que Pontones recordase que los trabajadores lograron el compromiso de la Diputación Provincial, pese a que después no se hiciese efectivo en base a unos informes que calificó de "a la carta". Según el Consorcio, se llevó a cabo un "estudio riguroso" de la petición pero "los departamentos legales y administrativos determinaron que no era viable y los informes han estado a disposición de los miembros de la Junta del CBPC, y sus representantes en cada ayuntamiento han estado informados en todo momento".

Por último, Vaca García quiso valorar una vez más el esfuerzo que llevan a cabo todos los ayuntamientos para responder a sus compromisos de pago, y aprovechó para recordar que Puerto Real mantiene una deuda pendiente de 329.805 euros y que en estos momentos ambas administraciones están en contacto de cara a consensuar el abono de la deuda, con un trato cordial y no castigador, como afirmó Pontones.