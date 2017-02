El Consistorio estabiliza el pago de las nóminas y atiende atrasos

El alcalde de Puerto Serrano, Miguel Ángel Carrero (PSOE), mostró ayer su satisfacción porque el Ayuntamiento local ha conseguido "estabilizar el pago de las nóminas y además, cuando hay remanentes estamos liquidando atrasos". El regidor recordó la lamentable situación en que se encontró las arcas municipales al inicio de su mandato y los problemas de los trabajadores municipales para percibir sus salarios. "Estamos cumpliendo el objetivo que nos marcamos", cuenta Carrero, que recuerda las protestas de los trabajadores municipales durante el anterior gobierno de IU ya que no podían percibir sus nóminas, lo que les obligaba a pedir anticipos. "Estamos al corriente con las nóminas y cuando hay remanentes se paga como hemos hecho ahora atrasos y pagas extras atrasadas". Según el alcalde serrano, la plantilla municipal "percibe esta nueva situación. Los trabajadores no tienen esa presión de antes de no saber cuándo iban a cobrar. Ahora pueden atender con tranquilidad sus pagos".

El Ayuntamiento polichero tiene bloqueada la PIE por los impagos, lo que le supone no percibir más de 1, 1 millones de euros. De momento, la institución municipal trabaja para revertir esta situación. Por ejemplo, está pagando a Hacienda la deuda inaplazable mientras que espera poder subsanar la situación con la Seguridad Social, a la que se le debe unos 2,5 millones de euros. "Estamos trabajando para ello", apostilla el alcalde. El gobierno municipal del PSOE dice que el Consistorio ha comenzado también a pagar a proveedores, paralizando denuncias judiciales. La deuda con este sector puede ascender a un millón de euros.