El Consistorio arrastra una deuda no presupuestada de 31 millones de euros

El Ayuntamiento de Arcos arrastra una deuda no presupuestada de 31 millones de euros. De este montante, 22 millones de euros se corresponderían a cargas con la Seguridad Social, y el resto a bancos y administraciones públicas como Hacienda.

La delegada de Hacienda y Personal, María José González, habla de la dificultad que tiene el Consistorio arcense para abordar esta cuantía por no estar reconocida dentro de los estados financieros. Así que el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, y la delegada de Hacienda, se personaron la semana pasada en el Ministerio de Hacienda para buscar una solución. Un agujero que hay que sumar a la deuda que arrastra el Consistorio, que a fecha de julio de 2015 era de 65 millones de euros. González reconoce que esta deuda extra presupuestaria con la que se ha topado el gobierno del PSOE es "un problema muy grande. Pocos Ayuntamientos de la provincia tienen esto. No somos el Consistorio más endeudado pero sí el que tiene un agujero así", subrayo. Ante ello, explicó que representantes del Ministerio de Hacienda les reveló que en 2013 el anterior equipo de gobierno del PP-AIPro solicitó ayudas al Fondo de Ordenación, que fueron aprobadas por Hacienda. Y sin saber los motivos "el gobierno dejó perder ese fondo de liquidez, que hubiera sido determinante para que hoy no estuviéramos hablando del agujero extra presupuestario que tenemos", apostilló la concejal del Ayuntamiento arcense. Ante esto, María José González añadió que al solicitarse ese fondo, "lo que trajo consigo fue una revisión del plan de ajuste", que "lo único que motivó fue por parte de ese gobierno la aplicación de un ERE, que puso en la calle a 13 trabajadores simplemente por su vinculación al PSOE". El gobierno actual dice que pedirá explicaciones al equipo anterior por perder ese dinero.