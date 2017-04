Sanlúcar aprueba pedir al Estado la devolución de las plusvalías

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en la sesión ordinaria de este mes instar al Gobierno central a "devolver las plusvalías cobradas indebidamente a los sanluqueños cuando adapte la normativa estatal a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de febrero", según informó ayer Ciudadanos (C's), el partido que planteó dicha propuesta a la Corporación.

La portavoz de C's, Elena Sumariva, lamentó que el PSOE y el PP "no apoyaron la iniciativa" al optar por la abstención. En este sentido, aseguró que ambas formaciones políticas "tendrán que explicarles a los sanluqueños por qué no están de acuerdo y no votan a favor de devolverles su dinero". La moción de C's salió adelante en el pleno con el respaldo de IU y 'Sí se puede', el grupo municipal promovido por Podemos.

"Proponíamos que se devuelva a los sanluqueños lo indebidamente cobrado a través del impuesto sobre la plusvalía porque no han ganado con su venta. En algunos casos, incluso han perdido. Se ha estado cobrando un impuesto que a la luz del Tribunal Constitucional es inconstitucional", aseguró. "Ciudadanos seguirá cumpliendo con los sanluqueños llevando a los plenos municipales propuestas serias y que realmente preocupan a la población", apostilló.