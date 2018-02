Consistorio y Salud se reúnen mañana para analizar los casos de neumonía

La reunión que el Ayuntamiento de Puerto Real solicitó la pasada semana a la Delegación Territorial de Salud en Cádiz para tratar los datos recientemente conocidos sobre los casos de neumonía en la barriada Río San Pedro se va a celebrar mañana. El alcalde, Antonio Romero, confirmó ayer a este periódico que el encuentro se desarrollará en la sede de la Delegación de Salud en Cádiz y que al encuentro también acudirá una representación de los vecinos de la barriada del Río, a través de la plataforma vecinal.

"Queremos conocer los datos con detenimiento y que Salud nos explique si existe una causa conocida de por qué los casos de neumonía en la barriada Río San Pedro han triplicado en los últimos años la media provincial", dijo ayer Romero.

También se pedirá que se reactive la mesa de trabajo que se constituyó el pasado año para valorar la posibilidad de que el paso de líneas de alta tensión por el barrio provocasen riesgos para salud, y que se acabó cerrando al concluirse que "no está demostrado que la línea de alta tensión tenga efectos perjudiciales sobre la salud". Con estos nuevos datos, el Ayuntamiento considera que existen razones suficientes para volverse a sentar. "Yo no soy científico y desconozco qué puede estar provocando los casos de neumonía. No sé si son los cables o las descargas en la Cabezuela, pero sí está claro que son dos factores que la población y algunos grupos como Ecologistas en Acción, llevan años denunciando como potencialmente perjudiciales", apostilló Romero.

Asimismo, el Ayuntamiento pedirá conocer las causas, en caso de que sean ya conocidas, o los planes que tenga la delegación para determinar los motivos del empeoramiento de la salud de los vecinos del Río, así como las posibles soluciones más inmediatas.