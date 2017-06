Comienza la temporada de playas

Hoy jueves, 1 de junio, arranca la temporada oficial de playas en El Puerto, con todos los servicios y las prestaciones municipales a punto para garantizar el uso y disfrute del litoral portuense. Para ello no sólo es indispensable, según el alcalde David de la Encina, el enorme trabajo que realizan los diferentes equipos humanos implicados sino también la buena convivencia y el civismo entre las personas usuarias de las playas.

También hoy comienza el servicio de socorrismo, de lunes a viernes de momento en horario de tres a ocho de la tarde y los fines de semana de once de la mañana a nueve de la noche.

Queda expresamente prohibida la venta de pescado y marisco, así como de dulces

El primer edil ya ha firmado el bando municipal que regula las condiciones de uso de la costa durante la temporada de baño, que establece las principales normas para disfrutar de las playas locales con las máximas garantías.

David de la Encina ha destacado el hecho de que El Puerto se consolide como una ciudad donde poder practicar en verano uno de los deportes acuáticos más atractivos de los últimos años, "como es el kitesurf que volverá a contar con una zona del litoral reservada para este deporte y delimitada para que no cause ninguna molestia a las demás personas usuarias de la playa". La zona habilitada para la práctica del kitesurf vuelve a posicionar a la playa de Levante como uno de los enclaves de la provincia de Cádiz donde poder disfrutar de este deporte de manera segura y controlada. El alcalde recuerda que fuera de esta zona no se permitirá su práctica, tal y como recoge la normativa y el bando municipal.

También recuerda el primer edil que a partir de hoy las mascotas no podrán acceder a las playas, según se regula en la ordenanza municipal atendiendo a la normativa superior que establece la comunidad autónoma de Andalucía. "Seguimos trabajando para hacer posible, tomando como ejemplo otras ciudades donde ha funcionado y bien, la posibilidad de habilitar una zona canina de esparcimiento y logremos así dar respuesta a las más de 12.000 personas que según el censo tienen mascotas en nuestra ciudad".

En cuanto a la práctica de la pesca y el marisqueo, se podrá realizar con la preceptiva licencia y sin perjudicar el baño a las personas usuarias de la playa, quedando terminantemente prohibido el marisqueo en la playa de Levante.

David De la Encina ha insistido además en que " un año más, tal y como hicimos el pasado verano, se reforzará la prevención a pie de playa, también en zonas turísticas y de máxima afluencia para garantizar la seguridad de todas las personas y sobre todo la buena convivencia". El alcalde realza, en este sentido, la tarea que desempeñarán un año más las plantillas de socorrismo, botiquines y embarcaciones; Policía Local y Protección Civil; y el equipo humano de Playas que "además de dejar a punto la costa, cuidarán de nuestras playas con la colaboración y la implicación de toda la ciudadanía".

Por último, el alcalde recuerda que "la costa será un año más una zona libre y gratuita para el aparcamiento, sin tasas ni impuestos como la Zona Naranja del PP que atentaba contra el bolsillo de la ciudadanía sin tener en cuenta la falta de recursos económicos de muchas familias, obligando a pagar por aparcar para ir a la playa".

Por lo que respecta al bando municipal, uno de los aspectos más destacados es la prohibición expresa este año de la venta ambulante de pescado y marisco, así como de pasteles, dulces, y cualquier otro producto de repostería y pastelería, incluidos los envasados. En cuanto a los vendedores ambulantes autorizados, deberán llevar consigo la autorización municipal y estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos.

También un año más están prohibidos los juegos de pelota, discos voladores, vuelos de cometas y cualquier otra actividad que pueda molestar al resto de los usuarios, salvo en las zonas expresamente señalizadas para actividades lúdico-deportivas.

La mayoría de los servicios que se podrán disfrutar desde hoy en las playas portuenses se instalaron a mediados del pasado mes de mayo, primero con la colocación de los módulos de playa y después con la instalación de pérgolas, duchas, lavapiés y pasarelas.