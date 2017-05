Ocho de las once hermandades de la provincia gaditana pisan ya Doñana

Los romeros de ocho de las once hermandades rocieras de la provincia ya pisan las arenas del Coto de Doñana camino de la aldea almonteña. Ayer cruzaron el río Guadalquivir por la playa sanluqueña de Bajo de Guía los peregrinos de La Línea, Chiclana, San Fernando, Chipiona, Arcos, Rota, Puerto Real y Cádiz. Lo hicieron por este orden a lo largo de toda una jornada que transcurrió muy tranquila, pero, eso sí, bajo un sol de justicia. De hecho, el fuerte calor marcó el primer día de embarque en este enclave del litoral gaditano. Bien distintas fueron las instantáneas que dejó la romería el año pasado en Bajo de Guía, donde la lluvia deslució el paso de las hermandades de la provincia en dirección a Doñana. Evidentes diferencias meteorológicas que, a juzgar por lo que puede comprobar in situ cualquier observador en la playa, no parecen hacer mella en el ánimo de los devotos de la Virgen del Rocío. Con intensas precipitaciones, como el año pasado, o con altas temperaturas, como en esta romería, los peregrinos mantienen intacta su entereza para afrontar el camino. Y es que de ilusión ningún rociero anda escaso.

Sanlúcar recibió a los primeros romeros gaditanos el pasado lunes por la tarde, día festivo de resaca en la ciudad tras la celebración de la Feria de la Manzanilla, que concluyó el domingo. Las hermandades de la Línea, Chiclana y San Fernando durmieron en la localidad sanluqueña y fueron las primeras en embarcar ayer por la mañana. Con la chiclanera atravesó el río la agrupación de Guadalcacín. Desde bien temprano las barcazas de Cristóbal Anillo estaban listas para realizar el consabido trayecto de una orilla a otra del Guadalquivir.

Ya pasado el mediodía, y de acuerdo con el programa establecido, pasó por Bajo de Guía la joven hermandad de Chipiona, Además de embarcar una hora antes que el año pasado, en esta peregrinación la corporación chipionera presenta la novedad del lugar de pernoctación en la segunda jornada del camino de vuelta, que será el Cerro del Trigo para vivir la conocida como "noche de las velas" con la veterana hermandad de Sanlúcar, a la que está estrechamente vinculada. No en vano, ésta es su madrina. El cambio responde a una petición mayoritaria de los devotos chipioneros.

El embarque continuó casi sin descanso con las hermandades de Arcos, Rota, Puerto Real y Cádiz ante la atenta mirada de devotos y curiosos en general. Si bien no son pocas las personas que se reúnen en Bajo de Guía para presenciar el paso de los rocieros en la primera jornada, será hoy miércoles cuando esta zona de la playa de Sanlúcar se llene de público. El inicio del camino de la hermandad anfitriona del embarque es vivido como una auténtica fiesta en la ciudad de la manzanilla. Las de Sanlúcar y Jerez son las dos hermandades más numerosas de la provincia y, junto a la de El Puerto, atraerán hoy la atención de muchísima gente en su despedida antes de tomar las barcazas.

La tradicional presentación de los simpecados ante la Capilla de la Virgen del Carmen de Bajo de Guía justo antes del embarque constituye uno de los momentos más emotivos del paso de las hermandades gaditanas por Sanlúcar. La visita rociera al pequeño templo situado en este reconocido barrio gastronómico y marinero de la ciudad refleja mejor que ningún otro instante del tramo sanluqueño la emoción de tantos y tantos devotos que atraviesan el río para reencontrarse cada año con la Blanca Paloma.

El tránsito continuo de los peregrinos y la visita curiosa de las numerosas personas que acuden a la zona para contemplar el embarque como un espectáculo siempre se llevan a cabo bajo el control de los distintos dispositivos que forman parte del Plan Romero. Hubo ayer, por cierto, quien apreció un mayor rigor en esta función. En cualquier caso, pudo comprobarse a modo de avance lo que será su labor en la multitudinaria jornada de hoy.

El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, visitó ayer el Puesto de Mando Avanzado del Plan Romero instalado en Bajo de Guía al objeto de supervisar el operativo de seguridad establecido para el embarque de las once hermandades gaditanas. Acompañado por el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el responsable provincial de la Junta destacó que la jornada estaba transcurriendo "de una forma bastante apacible, tranquila, sin ningún problema". A este respecto, añadió que el embarque rociero se estaba desarrollando "en las mejores condiciones posibles", si bien no olvidó referirse a las altas temperaturas. "Es verdad que hace mucho calor, pero el tiempo acompaña para que el embarque sea sencillo y agradable", comentó. En relación a esta circunstancia meteorológica, López Gil precisó que es motivo de "alerta" para los dispositivos del Plan Romero, habida cuenta de que "puede provocar problemas por el deterioro de los alimentos" que llevan los peregrinos, requiriendo por ello "una enorme vigilancia en la cadena de frío" de los productos.

En relación al fuerte calor, agregó que "también afecta a las personas, fundamentalmente a los niños, mayores y enfermos que hacen el camino por alguna promesa", así como al "cansancio de los animales", aspectos que son igualmente motivos de "preocupación" en el ámbito de actuación del Plan Romero.

Por otro lado, el delegado del Gobierno andaluz resaltó que son más de 500 los efectivos que forman parte de dicho plan en la provincia -más de 6.000 en toda Andalucía-, al tiempo que destacó las "mejoras" incorporadas desde el punto de vista técnico, en vehículos y equipamientos, en "normas de funcionamiento" y en los caminos. Finalmente no se modificará ninguna ruta, pese a lo inicialmente previsto por ciertos problemas que presentaban algunas zonas de Doñana.

López Gil informó que las previsiones oficiales del Plan Romero apuntan a que entre los dos días de embarque cruzarán el Guadalquivir "entre 9.500 y 10.000 personas", unas cifras superiores a las de los dos años anteriores. Según subrayó, estas jornadas constituyen "un reclamo turístico" que "genera actividad económica" en la provincia.