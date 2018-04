Colectivos feministas de Cádiz 'plantan' a Susana Díaz

La Coordinadora de Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz ha rechazado asistir a la reunión del Pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que preside mañana en Sevilla la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En un comunicado, los colectivos feministas gaditanos explican que "por unanimidad" han decidido no asistir a esta reunión porque rechazan "participar de una reunión que sirva para legitimar las políticas del PSOE, que desde el movimiento consideramos insuficientes".

Además, creen que "el ritmo actual del movimiento feminista ha de ser marcado por los propios colectivos y no bajo una agenda institucional" y que "es competencia de los colectivos feministas" y de sus espacios de coordinación "a nivel provincial, a nivel andaluz y a nivel estatal" decidir "las líneas de actuación" del movimiento.

En el comunicado en el que anuncian que no asistirán a la reunión de este órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta, añaden que "el Gobierno liderado por la señora Díaz no se ha posicionado al lado del feminismo en ninguna de sus comparecencias públicas previas al 8 de marzo" y "no consideró apoyar la huelga general de 24 horas a nivel estatal".

Añaden que "algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE se aliaron con los sindicatos mayoritarios, que distorsionaron la huelga con paros de 2 horas, y convocaron al margen de los colectivos, en algunas ocasiones pisando las convocatorias del movimiento feminista".

Además agregan que en su opinión las políticas del PSOE por la igualdad son "insuficientes".

"No sirve ni es suficiente un pacto de Estado entre partidos, que no cambia el marco legislativo actual para dar respuesta a todas las violencias machistas y no sólo a las que se dan en el marco de una relación sentimental, y que queda en declaración de buenas intenciones sin medidas concretas y presupuesto suficiente", afirman.

Añaden que "a nivel andaluz tampoco se han hecho cosas distintas, y se han aplicado recortes que nos han golpeado aun más a las mujeres".