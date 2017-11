Ciudadanos se queja de que la localidad carezca de escuelas taller

Ciudadanos (C's) anunció ayer que llevará una propuesta al próximo pleno ordinario del Ayuntamiento en relación a "la nefasta noticia de que Sanlúcar no contará el año que viene con ninguna escuela taller ni taller de empleo".

Su portavoz, Elena Sumariva, manifestó que el Gobierno local del PSOE "debería haber exigido a la Junta de Andalucía que Sanlúcar, tras tantos años sin convocatorias, recibiera para 2018 los fondos necesarios para formar a desempleados tanto menores como mayores de 25 años con el objetivo de profesionalizar a hombres y mujeres en una gran diversidad de sectores laborales".

Sumariva criticó que "tras cinco años de sequía por parte de la Junta en materia de formación, no sabemos qué ha hecho el equipo de Gobierno para no conseguir ningún taller ni ninguna escuela". "No ha hecho los deberes a tiempo y no le ha importado la formación de nuestros desempleados. Por ello, además de llevar una moción al Pleno del Ayuntamiento, solicitaremos información de qué ha ocurrido", explicó la portavoz de C's en una comparecencia pública.

Esta formación política de la oposición municipal "considera imprescindible para una población como Sanlúcar solicitar estos programas de formación por su alto nivel de desempleo y porque las empresas de Cádiz están demandando mano de obra de fuera de la provincia al no haber profesionales de determinados sectores especializados en algunas materias".

Sumariva explicó que "la premisa de la convocatoria para concurrir a estas subvenciones es que las entidades locales deben estar debidamente acreditadas para impartir las acciones formativas, para lo cual deben contar con instalaciones homologadas para el desarrollo de dichos programas". C's propone "impulsar la búsqueda y el estudio de espacios adecuados para la homologación de aulas destinadas a la formación para el empleo en Sanlúcar, así como presentar en tiempo y forma varios proyectos anuales para acceder a las convocatorias de la Junta" dirigidas al desarrollo de escuelas taller, talleres de empleo, casas de oficios y cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO).