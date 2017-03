"Ciudadanos es clave porque hace una oposición responsable"

La marcha de Javier Cano la ha dejado al frente del grupo municipal de Ciudadanos. Durante seis años ha sido su mano derecha, la que iba a las comisiones informativas y a las reuniones, la que repasaba los expedientes, la que aseguraba siempre la presencia del partido en distintos actos y convocatorias... No tenía experiencia ni trayectoria política previa así que tuvo que aprender de política municipal. "Pregunto mucho. En el Ayuntamiento lo saben bien", admite. Le tocó en esto ser autodidacta y ahora le toca ser la cara visible de Ciudadanos en La Isla. "Sigo aprendiendo", afirma.

-¿Conoce La Isla bien a Ciudadanos o es a Javier Cano a quien conoce?

-El origen de Ciudadanos en La Isla fue Javier Cano. Javier Cano y, poco a poco, también Mayte. Pero ya no cabe duda de que es mucho más. Ciudadanos es Albert Rivera, es Javier, es Mayte, el equipo que tenemos detrás, todos los colaboradores... Empezamos hace seis años como partido independiente y conseguimos poner una pica en flandes al sacar dos concejales contra todo pronóstico. Tuvimos muchas dificultades, eso lo sabe todo el mundo. A principios de 2012 vino Juan Marín a buscarnos y fue cuando conocimos a Albert Rivera y nos sumamos al movimiento ciudadano que se gestaba en toda España. Y volvimos a revalidar los resultados en las elecciones al conseguir tres concejales.

-No crea que se lo pregunto para darlo por hecho, pero... ¿se ve de candidata?

-Ni veo ni me dejo de ver. Me tendrán que ver mis compañeros, mi partido y mi agrupación, que serían llegado el caso los que tendrían que tomar esa decisión de cara a las elecciones. Yo no me tengo que ver, me tienen que ver, que es diferente. Ahora lo que me preocupa son otras cosas. Hemos iniciado una nueva etapa con el cambio de portavoz y es en lo que estamos.

-¿Qué papel diría que tiene Ciudadanos en la Corporación?

-El gobierno está en minoría y necesita siempre el apoyo de alguno de los grupos de la oposición. No somos el único grupo, eso es cierto. Pero creo que Ciudadanos tiene un papel primordial, que somos llave, porque hacemos una oposición responsable. El gobierno puede contar con otras formaciones pero Ciudadanos siempre está dispuesto a apoyar todo lo que sea bueno y positivo para San Fernando. Somos además una oposición voluntaria, que es algo que me gusta que se sepa. Hemos tenido ofrecimientos tanto del PP como del PSOE para participar del equipo de gobierno y hemos dicho a ambas formaciones que no. Hemos decidido estar en la oposición y dejar que gobernara el partido más votado.

-¿Qué tiene que decir de las críticas que le dedica el PP?

-Sorprendentemente, Pepe Loaiza hace una oposición a los grupos de la oposición. Ciudadanos ha mermado de votos a los dos partidos mayoritarios, tanto al PSOE como al PP. Supongo que en parte nos ataca por eso. O porque a Pepe Loaiza no le ha gustado nada que no hayamos querido pactar con ellos para formar un gobierno en mayoría. Decidimos responsablemente quedarnos en la oposición y que gobernara el partido más votado. Eso sí, nos hubiera gustado que lo hubiese hecho el PSOE en solitario sin el apoyo del PA, aunque sea complicado. Patricia (Cavada) debería haber sido valiente y haberse arriesgado.

-Ciudadanos dio su apoyo a los primeros presupuestos del mandato con una serie de condiciones. Este año, no obstante, ha dicho de entrada que no.

-Fue un tema que debatimos mucho. Dentro del partido hubo cierta controversia porque no todos consideraban que hubiera que apoyar los presupuestos del gobierno. Finalmente optamos por dar ese voto de confianza desde la responsabilidad y bajo una serie de condiciones. Nuestra meta no era beneficiar al gobierno municipal ni facilitarle las cosas sino a los isleños. Por eso hicimos un pacto en el que incluimos algunas cosas. No eran grandes proyectos ni actuaciones desmesuradas. Eran cosas que creíamos que podían beneficiar a la ciudadanía: revisión de PEPRICH, extender los servicios de playa, ampliar el horario de las salas de estudio, deporte en las barriadas, impulsar el deporte base, una pista de skate, terminar el pabellón de la barriada Andalucía... Firmamos con mucha ilusión ese acuerdo. Pero no se ha hecho nada, no ha sido positivo para la ciudadanía. Y no se ha hecho nada, no ya de las actuaciones que propuso Ciudadanos en el pacto, sino en general. La ciudad está inmovilizada. Entre y enero y febrero no se ha celebrado ni una sola mesa de contratación en el Ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Pues no se explica... Pero hay además cuestiones que son gestos de lealtad, de buena voluntad. El otro día, por ejemplo, se presentó el circuito local de carreras populares, que es fruto de una moción impulsada por Ciudadanos. Y ni siquiera nos nombraron. No es que no cumplan los compromisos, es que nos ningunean.

-Esa decisión obliga prácticamente a trabajar con unos presupuestos prorrogados. ¿No hay marcha atrás en esa postura?

-No creo. Antes tendrían que cumplir con el 99,9 por ciento de lo pactado, cosa que no han hecho. ¡Es que no han hecho nada!

-Recientemente se ha conocido el auto judicial del desfalco, que además de señalar a los responsables de la caja apunta al interventor y a la tesorera, que podrían terminar yendo a juicio si el Ayuntamiento formula una acusación contra ellos. ¿Cómo ve Ciudadanos todo esto?

-Lamentablemente, es un tema que se arrastra desde hace ya demasiado tiempo. Llevamos ocho años hablando del robo, de Clemente, el interventor, los políticos... Dado el punto en el que está -acaba de cerrarse la instrucción- lo que queda es que el proceso siga su curso, que se celebre el juicio de una vez, que la justicia se pronuncie y que La Isla pueda dar carpetazo a este penoso capítulo. No nos olvidemos de que aquí el gran problema son esos ocho millones de euros que desaparecieron, que perdieron los isleños

-Ciudadanos ha insistido especialmente en la necesidad de ampliar la 'apertura' de la playa.

-Es que prácticamente la playa solo se abre durante los meses de julio y agosto cuando tiene un potencial enorme que podría aprovecharse casi medio año. No se está apostando por la playa y creemos que sería muy beneficioso ampliar la temporada, los horarios, extender los servicios públicos... Vivimos en una zona privilegiada donde podríamos disfrutar de la playa más tiempo, convertirla en un referente turístico. Hace falta además un servicio público de transporte en condiciones, con los precios asequibles. Hemos propuesto también hacer un parking de autocaravanas. Sin embargo, estamos a mediados de marzo y, que se sepa, no se ha licitado todavía el contrato para la instalación del equipamiento. Luego vienen los retrasos.

-Hay un tema clave para su formación: el tranvía.

-Pues mire a la calle Real. En teoría deberían estar haciéndose las pruebas desde septiembre. El tranvía debería estar pasando ahora mismo. Solo le digo eso. Para Ciudadanos siempre ha sido una bandera. Somos anti tren-tranvía. Porque el proyecto ha dividido la ciudad en dos, ha hundido el comercio del centro. Y todavía no ha pasado. Creo además que la hostelería -que es lo que queda en la calle Real- va a sufrir las consecuencias cuando se ponga en marcha. Va a ser difícil que puedan convivir las terrazas, con el tren-tranvía, con los peatones, con el carril bici... Yo sigo creyendo que es una absoluta barbaridad haber metido un tren por el centro de San Fernando.