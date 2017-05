El Círculo sectorial de Podemos muestra su solidaridad con Ana Lorenzo

Desde el Círculo sectorial de Podemos San Fernando de Bienestar y Participación Ciudadana y la concejala no adscrita Inmaculada López han mostrado una vez más su solidaridad con todas aquellas personas y familias que "se han visto despojadas del derecho a una vivienda debido a esta crisis especulativa, y a la concejala del PSOE en San Fernando Ana Lorenzo, cuyo interés por solucionar una situación desesperada ha salido a la luz pública recientemente".

En un comunicado, la formación indica que "cuando uno siente y vive la función pública, y además ve, no conoce de oídas, sino ve en primera fila la injusta asimetría que hay entre los derechos de las personas y los privilegios de los bancos, no solo es humano, sino lógico, que acabe exponiendo su crédito y quizá su cargo para ayudar aunque sea a una sola madre y sus hijos. Una madre con un 70% de minusvalía y una pensión de 363 euros. Porque ante lo que es injusto, uno se rebela, y rebelarse implica saltarse en ocasiones una legalidad inferior que entra en frontal contradicción con la mayor de todas las leyes, la Constitución Española, que en su artículo 47 asegura el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Y no solo eso, sino que establece la obligación del Estado de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y para impedir la especulación".

Sobre la grabación en la que Ana Lorenzo detalla a una familia cómo entrar en una vivienda vacía de una entidad bancaria, apuntan que "no solo da una dirección de una vivienda que esa familia puede ocupar. Dice que no comparte que haya 200.000 viviendas vacías en manos de los bancos y que haya familias en la calle. Viviendas que los bancos no necesitan, que usan solo para especular, que han sido rescatados por nosotros, que deberían ser nuestros. ¿Hay alguien que no comparta esto? ¿Alguien en el PSOE que no comparta esto?". se preguntan.