"Chiclana está más fuerte"

José María Román se muestra satisfecho con el trabajo y la gestión del equipo de gobierno (PSOE-Ganemos) durante el pasado 2017. Eso queda atrás. Ahora está más pendiente de los proyectos e ideas que se pueden poner en marcha a lo largo del recién estrenado año. Sin embargo, puntualiza que se han dado pasos importantes que servirán de trampolín para afrontar con optimismo los próximos doce meses. Resalta el esperado y ansiado comienzo de las obras del centro de salud de Los Gallos, la puesta en marcha de la municipalización de servicios y el levantamiento de las suspensiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que deja pendiente de aprobación tan sólo el 0,1% del suelo en Chiclana. También admite que hay asuntos pendientes por resolver, pero para Román la pelea se centra en reducir el desempleo.

-Aparte de los avances en su gestión, el paro sigue siendo bastante alto con 11.095 demandantes de trabajo.

Estoy convencido que a lo largo de este año vamos a conseguir bajar de los 10.000 parados"Las ordenanzas de regularización no serán maravillosas. Los errores que surjan se irán corrigiendo"En esta ocasión no ha podido ser la almadraba de Sancti Petri, pero dentro de unos años caerá"Desde mi punto de vista, Chiclana no debe renunciar a que salga adelante la creación de la Ronda Oeste"

-La cifra sigue siendo alta, pero sí que es verdad que vamos mejorando en materia de empleo. Tenga en cuenta que a lo largo del pasado año hemos reducido el paro en cerca de un millar de personas con respeto a 2016 y desde 2015 el descenso ha sido de 2.366 personas. Se trata de un balance y una tendencia muy positiva y esperanzadora, pero aún insuficiente ante el elevado número de chiclaneros que se encuentra sin trabajo. Por ello, debemos continuar por este camino para que siga bajando los datos del paro en Chiclana. No hay que olvidar que se han producido cambios significativos en este sentido en los que han contribuido los cursos de formación naval o los de fibra óptica. Son cursos prácticos que generan empleo, aparte de los que se han retomado desde hacía muchos años en el Hotel Escuela Fuentemar, entre otras acciones formativas. En este contexto, cabe destacar que Chiclana ha aumentado en 2017 su número de habitantes en más de 500 personas y ahora residen en el municipio más de 83.000 personas. Pese a todo, estoy convencido que a lo largo de este año vamos a lograr bajar de los 10.0000 parados.

-Usted ha comentado en varias ocasiones que se han reducido las peticiones de ayudas sociales.

-No lo digo yo, lo confirma entidades que se dedican a la ayuda de familias con escasos recursos, como pueden ser Cáritas o la Asociación de Reyes Magos, quienes señalan que en dos años han disminuido las solicitudes de ayudas entre un 25 y un 30%. Además, estos porcentajes también son corroborados por la Delegación Municipal de Servicios Sociales. Estos números suponen al menos un alivio, porque veníamos de una situación de alarma social. Nos da más tranquilidad y hay mayor confianza en el municipio. Se nota el crecimiento de autónomos, inmobiliarias y movimiento de suelo, porque acuden promotores interesados. Vuelve a notarse esa Chiclana emprendedora y ahora podemos decir que la ciudad está más fuerte.

-Parece mentira, pero al fin comienzan los trabajos para poner en marcha de una vez por todas el centro de salud de los Gallos.

-Como usted dice, por fin han comenzado las obras en este centro de salud. Teníamos que dejar de hablar de este asunto y poner en marcha las obras cuantos antes. A ver si este verano comienza a funcionar. Con todo ello, la buena noticia con respecto a este tema llegará el día en que se ponga en servicio este equipamiento porque se trata de una mejora de calado en materia sanitaria para Chiclana. No obstante, tampoco hay que olvidar la función que desempeña desde el pasado año el Centro de Atención Primaria en las nuevas instalaciones de la Cuesta del Matadero, donde se atiende a diario a numerosas personas. Estas dependencias, aunque menos conocida para la ciudadanía, también suponen un avance importante en cuanto al desarrollo sanitario del municipio.

-¿Qué supone para la ciudad el reciente levantamiento de las suspensiones del PGOU?

-Que ya hemos entrado en la recta final. Digo esto, porque en urbanismo siempre hay cosas que hacer. El avance en materia urbanística es evidente. Sólo queda por aprobar el 0,1 de suelo del municipio. Este año, por ejemplo, comenzaremos a elaborar los planes especiales de La Longuera y del Casco Histórico, dos iniciativas que tendrán su repercusión en la localidad.

-¿Y con el nuevo plan urbanístico, comenzará en 2018 la regularización de viviendas en el extrarradio?

-Creo que si, tengo la confianza en que así sea. Tenemos muchos proyectos que activar una vez que se aprueben de manera definitiva las ordenanzas para la regularización de viviendas. No serán maravillosas, pero lo importante es tener una base y un documento para que se inicien los trabajos. Los errores que surjan, se irán corrigiendo.

-¿Qué asuntos o proyectos se han quedado en el tintero?

-En primer lugar, me hubiera gustado que la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) se trasladara con sus 1.400 alumnos al edificio de la Plaza Mayor, pero la oposición rechazó esta propuesta. Creo que se equivoca, pero como ya he dicho en anteriores ocasiones hay que someterse a la voluntad del pleno municipal. También nos hemos visto sin la ayuda de los fondos europeos de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado), aunque estoy en el convencimiento de que en esta próxima convocatoria conseguiremos los 10 millones de euros, una cantidad que impulsará proyectos en la ciudad. O también el rechazo del Gobierno central a la creación del sexto juzgado en la ciudad, si bien en una segunda tanda confiamos en que este año sea una realidad la creación de esta sala. Estamos a la espera. Pero una de las cosas que me hubiera gustado que saliera adelante es la almadraba de Sancti Petri. En esta ocasión no ha podido ser, pero dentro de unos años va a caer.

-O la suspensión del festival Alrumbo, que también supuso un varapalo.

-Los organizadores del festival no cumplieron, pero ya estamos trabajando en otros grandes eventos musicales que podrán desarrollarse en el poblado de Sancti Petri. Esa es nuestra intención y nuestra apuesta, utilizar este espacio para acontecimientos musicales.

-¿Y qué otros proyectos valora de manera positiva en estos doce últimos meses?

-Por un lado, la municipalización de servicios ha sido unos de los asuntos importantes en la gestión durante el pasado año. Hemos culminado un proceso muy laborioso con la municipalización de los servicios de limpieza de edificios y colegios públicos, así como de la ayuda a domicilio. En total, hablamos de unos 180 trabajadores, en su mayoría mujeres. Con esta operación se puede conseguir un notable ahorro económico para las arcas municipales. Lo que se pagaba antes de IVA, ahora se queda en el Ayuntamiento. Ya por otra parte, no hay que olvidar las obras del sellado del vertedero de la Victoria con una inversión de la Junta de Andalucía de más de 3 millones de euros, así como la conexión de Chiclana con el Corredor Dos Bahías con más de medio millón de euros de inversión. El parque de La Loma del Puerco también ha supuesto otro importante avance en cuanto a equipamientos de ocio para la localidad en el que la empresa municipal Chiclana Natural ha invertido casi 800.00 euros. También ha crecido el número autónomo en Chiclana, siendo una de las poblaciones de la provincia en la que más ha aumentado. Aparte, ha surgido el interés por la construcción de un nuevo colegio privado en Novo Sancti Petri, donde una empresa ha apostado seriamente por ejecutar este proyecto. Además, hemos puesto en marcha la sede del centro de cofradías a la espalda de la Capilla del Santo Cristo o el pabellón deportivo de El Fontanal, dos obras por las que no se peleó por parte del anterior equipo de gobierno.

-Según usted, la deuda continúa siendo un lastre y un freno a nuevas inversiones.

-Como dije con anterioridad, Chiclana sigue creciendo en población y necesita más servicios. No obstante, hemos logrado reducir la deuda de los bancos en unos 15 millones de euros. En 2015 debíamos más de 77 millones a las entidades bancarias y ahora 62 millones. En cuanto al déficit del Ayuntamiento, ahora se sitúa en unos 20 millones. Esta deuda se debe a una mala broma del PP con la bajada de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 29% y nosotros lo hemos tenido que subir un 19% por la necesidad de afrontar pagos y garantizar los servicios en toda la ciudad. Este aumento del recibo supone pagar de más entre los 30 y 50 euros como media al año. Todos sabemos que el recibo de este impuesto en Chiclana estaba muy por debajo con respecto a otras poblaciones, incluso con menos habitantes. En cualquier caso, esta subida no ha generado ninguna tensión entre la ciudadanía y, sin embargo, sí que ha creado bastante distorsión política. No obstante, sí que se han producido quejas entre los residentes a los que desde Recaudación se le han ido notificando el pago del IBI, porque antes no pagaban al no estar empadronados en el municipio. Esta medida se ha puesto en marcha gracias a la Diputación provincial de Cádiz y ha afectado sobre todo a gente de fuera.

-¿Qué supondrá para Chiclana la reciente aprobación inicial del presupuesto municipal para 2018?

-Las cuentas municipales se aprobaron el pasado cinco de diciembre y serán de las primeras de la provincia, si no son las primeras, que entren en vigor en el presente ejercicio. El visto bueno del pleno al presupuesto del Ayuntamiento y las empresas municipales de Chiclana Natural y Emsisa con una cuantía de 93,3 millones supone, en primer lugar, que se trata de unas cuentas que disponen de cinco millones para inversiones en la ciudad y que se traducirán en actuaciones para reubanizaciones en barriadas o en infraestructuras, así como para planes de empleo, entre otras ejecuciones previstas. Además, después de muchos años se contempla destinar 619.111 euros para la construcción de 18 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en La Cucarela. A todas estas inversiones habría que sumar las de otras administraciones como por ejemplo las de la Diputación provincial.

-Hablando de otras administraciones. Todavía hay cuentas pendientes para desbloquear viejos proyectos.

-Cierto. Hace unos mese mantuve un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Cádiz en el que hablamos sobre la imperiosa necesidad de las obras del nudo de Tres Caminos, que resultan fundamentales para el conjunto de la Bahía. O también, por ejemplo, sobre la necesidad de ejecutar la conexión del polígono industrial Pelagatos con la autovía A-48 a través de la rotonda situada junto a Polanco, una reivindicación histórica de los empresarios de la zona. Además recordé la construcción de una glorieta en la intersección de la carretera N-340 con la carretera de La Petit y que presenta problemas de tráfico, sobre todo, durante la época estival. Y, por supuesto, la creación de sexto juzgado en la ciudad. También estamos esperando la contestación de Costas sobre el Plan Especial de Sancti Petri. Y ya, por otro lado, desde mi punto de vista, Chiclana no puede renunciar a que salga adelante Ronda Oeste.

-Y sobre el turismo, el principal motor económico de Chiclana, cómo se ha portado este pasado año.

-Es, sin duda, nuestra principal industria. Es un sector que genera alrededor de 5.500 empleos y por eso seguimos invirtiendo en reforzar los servicios y los equipamientos en las playas. En realidad no es otra cosa que mimar el espacio que genera más empleo en Chiclana. Además, la ciudad ha obtenido por vez primera en su historia una estrella Michelin gracias al chef Ángel León con el restaurante Alevante situado en el Hotel Meliá de Sancti Petri. Ha supuesto un reconocimiento brutal para nuestro municipio, pero algunas de las puntas de esa estrella también corresponden al sector hostelero de Chiclana. En resumen, estamos mejor que nunca en la historia de Chiclana en cuanto al turismo.

-Ya por último. En el plano político, 2017 ha sido un año con pocas novedades, cosa rara en Chiclana.

-Ha sido un periodo tranquilo. Tan sólo habría que destacar la continuidad de Cándida Verdier como secretaria general del PSOE en Chiclana y, por otro lado, la renuncia de Ana Rodríguez al cargo de coordinadora de IU y su anuncio de que no se presentará a las próximas elecciones municipales, algo que supone una pérdida para la política en Chiclana, porque ha tenido mesura y aplomo en momentos importantes para la ciudad. Pero en general no se ha generado sobresaltos, políticamente hablando. Esto significa que hemos conseguido marcar un ritmo de trabajo y una senda de estabilidad política en Chiclana.