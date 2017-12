Cerradas con superávit las cuentas del Ayuntamiento

La Delegación Municipal de Economía y Hacienda ha cerrado el presente año con un incremento de 1.755.619,13 euros con respecto a 2016 en cuanto a la recaudación municipal. Estos datos han sido facilitados por el Servicio de Recaudación de la Diputación, que tiene la encomienda de la gestión de los tributos en esta localidad jandeña. Los resultados positivos ya fueron previstos por el Área Económica del Consistorio tras la aprobación de los presupuestos municipales de 2017, que contaron con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

No obstante, según se destaca desde el Consistorio barbateño, la previsión inicial apuntaba a un aumento de medio millón de euros y esos datos han sido mejores que los esperados. Este superávit, explican, se debe en buena parte al incremento de los inmuebles en el Catastro Municipal: se han aplicado sus correspondientes tasas a bienes que anteriormente no aportaban a las arcas de las Administración Local.

En años anteriores, la liquidación final se había saldado con déficit en las cuentas municipales. El año 2016 se cerró con un saldo negativo de 500.000 euros, la misma cantidad que se esperaba aumentar en el presente año. Sin embargo, a la previsión se han añadido más de 755.000 euros. Concretamente, la recaudación voluntaria total ha ascendido a 6.853.000 euros y la cantidad ejecutiva es de 2.637.000 euros.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha expresado su satisfacción por estos resultados. "Este es el fruto de la ardua gestión económica que se viene realizando desde esta Administración, ya que ahora manejamos unas cuentas más ajustadas a la realidad", afirmó.

El regidor barbateño ha asegurado que "esta Corporación ha mantenido el gasto siempre dentro de sus posibilidades, dado que no podemos olvidar la deuda que mantiene el Ayuntamiento con Hacienda y la Seguridad Social, y a la que es prioritario dar una solución viable". Molina ha felicitado a los trabajadores de la Delegación Municipal de Economía y Hacienda, con la concejala Tamara Caro a la cabeza, por la "complicada labor llevada a cabo para incrementar el Catastro Municipal".

Para el alcalde, es necesario recordar que "este aumento positivo en la recaudación se ha hecho sin subir un céntimo los impuestos a los ciudadanos, sino aplicando las tasas ya existentes a quienes no contribuían". En este sentido, para Molina, este hecho "no solo concluye con el superávit de la liquidación anual, sino que acaba con el agravio comparativo entre los que pagaban sus impuestos y los que no, aplicando una mayor justicia social".

Por otro lado, el alcalde ha asistido al inicio de los trabajos para el cerramiento del parque Infanta Elena, donde se ha colocado el primer ladrillo. Las obras se prolongarán durante un periodo aproximado de tres meses y se acometerán gracias a operarios contratados dentro del Plan de Empleo 30+, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Todo el proyecto de remodelación de este espacio público ha sido realizado por una arquitecta incluida en los mismos términos en el Plan Emple@Joven. Los materiales se han adquirido con recursos propios, con una inversión que ronda los 30.000 euros.