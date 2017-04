Cereales Astigi construirá 7 naves en La Cabezuela para almacenar cereal

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz aprobaba este jueves el otorgamiento de una concesión administrativa a la empresa Cereales Astigi, con sede central en Écija, para la ocupación de terrenos en el muelle de La Cabezuela, destinados a la construcción de un total de siete naves para almacenamiento de cereales.

La parcela, de 32.230 metros cuadrados de superficie, contará con siete naves con destino a almacenamiento de cereales, así como de otros graneles minerales, arenas, fertilizantes, materias primas para piensos y semillas oleaginosas, según indica en una nota la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). Astigi también ha proyectado la construcción de un anexo para el control y oficinas.

La empresa, dedicada a la transformación y comercialización tanto nacional como internacional de productos agrícolas, destaca, según la APBC, la idoneidad de la parcela, cercana a los muelles de carga y descarga de La Cabezuela, así como a la autovía de acceso a Cádiz, CA-35. Actualmente cuenta con instalaciones en varias provincias andaluzas, aunque su sede principal la tiene en Écija.

El proyecto diseñado para Puerto Real pretende levantar dos bloques de naves diferenciados. El primero contará con 3 naves que sumarán una superficie total de 5.167 metros cuadrados y el segundo tendrá 4 naves con 7.515 metros cuadrados construidos. Además, se construirá una infraestructura de control y administración, con unas oficinas que ocuparán unos 180 metros cuadrados.

En total, 12.862 metros cuadrados de superficie para almacenamiento que se suman a los 41.000 metros cuadrados de almacenes ya existentes en la zona de dominio público portuario del muelle puertorrealeño.

La inversión prevista asciende a 1.759.439 euros y el plazo de la concesión otorgado es 35 años.

Astigi espera un tráfico inicial mínimo de 63.000 toneladas anuales.

Está previsto que las obras comiencen de aquí al verano y que finalicen en julio del año que viene.

La llegada de Astigi se suma al resto de operadores que aportan sus cifras al éxito comercial e industrial de La Cabezuela, a pesar de retrasos en el desarrollo de infraestructuras como la conexión ferroviaria con el trazado ferroviario nacional o la incertidumbre creada entorno al ya casi vetado proyecto del polígono industrial de Las Aletas.

A día de hoy, la firma astigitana convivirá con empresas como Puma Energy España, Interpec Iberia, Ership Cádiz, Condeminas Cádiz, Cabezuela Logística, Almasur, Quimgra, Dragados Off Shore, Petroitálica, Navantia, Sibelco Minerales y All in One Travel Spain, que mantiene el restaurante ubicado junto al control de acceso.

Entre todas estas firmas, incluyendo Astigi, quedaría tan sólo disponible el 18% del suelo concesionable. La superficie total de La Cabezuela asciende a 1.643.328,60 metros, de los que 535.922,01 metros cuadrados se considera no concesionable al tratarse de zonas como viales o muelles en sí.

A este éxito sumará su enorme granito de arena el anuncio o la licitación de la siempre beneficiosa ejecución del dragado de mantenimiento en la dársena de La Cabezuela.

El plazo de ejecución de la obra está establecido en un máximo de 3 meses, tiempo en el que se recuperará el calado a 13 metros en la dársena puertorrealeña.

En el caso de la dársena de Puerto Real, las obras a ejecutar se localizan en las zonas de atraque y anexas próximas a los muelles Oeste y Sur. La última intervención en el caso de La Cabezuela se remonta a 2013. Desde entonces, el paso del tiempo ha provocado que se hayan producido aterramientos en las distintas áreas, que con esta operación se dragarán para asegurar el calado en todos los espacios afectados y garantizar la operatividad de estos muelles.

La Autoridad Portuaria responde con este proyecto, además, a la petición de concesionarios y usuarios de los muelles que habían demandado esta intervención.

Las ofertas para este dragado de mantenimiento pueden aún presentarse hasta el 12 de mayo y la apertura de las mismas tendrá lugar una semana después.