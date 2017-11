Centinelas en el Estrecho

De ahí la importancia del seguimiento a largo plazo que se realiza de las migraciones en el Estrecho, en el que se están detectando cambios que sorprenden a los investigadores por su rapidez. "Hemos aprendido que hay mucha flexibilidad en el comportamiento de las aves", señala Onrubia. Otras veces una especie da una sorpresa, como ha ocurrido con el mosquitero bilistado, un pequeño pájaro forestal que cría en Siberia y pasaba el invierno en India y en los últimos años se está dejando ver por la Península. Ha cambiado de ruta a pesar de que la dirección de la migración está determinada genéticamente. "Y no se sabe por qué ha venido", explica, pero una vez más "nos sirve de material de estudio". Otro centinela alado para evaluar el efecto que causamos en los ecosistemas.

El caso de la cigüeña blanca es significativo: si hace 20 años no se veían ejemplares en la Península en invierno, ahora hay más de 30.000. "Está aumentando su población, pero también está dejando de emigrar", explica Onrubia. Hay una parte de la población que sigue invernando en África, pero otra se queda aquí, respondiendo al cambio de condiciones climáticas, con inviernos más suaves. Igual ocurre con el ratonero: ya no migra, o lo hace pero en distancias más cortas.

Esas 390.000 aves suponen un importante descenso respecto a las contabilizadas en 2016, un año excepcional en el que se registraron 465.000. No obstante, remarca el coordinador del programa, Alejandro Onrubia, un solo dato no es significativo: "La tendencia general es al alza, especialmente en la última década, lo que evidencia la recuperación de las poblaciones de la mayoría de las especies".

Los mensajeros del cambio

"A lo largo del tiempo y en todas las culturas, las aves nos han enviado señales acerca de la salud del medio ambiente. Los mineros ya no usan canarios como sistemas de detección de alarma, pero las aves son nuestro nexo más cercano con la vida silvestre en el planeta y todavía nos avisan sobre la salud de los espacios compartidos". Bajo ese prólogo, el informe 'The Messengers', elaborado por BirdLife International y National Audubon Society, reúne cientos de estudios que alertan de la amenaza del cambio climático y analizan los efectos que ya está teniendo en aves y personas. Sobre esa base alerta de posibles impactos: el cambio climático generará más perdedores que ganadores; la mayoría de las especies de aves reducirán su área de distribución, incrementándose así el riesgo de extinción; muchas especies no podrán modificar su distribución a la velocidad con la que avanza el cambio climático; se interrumpirá la interacción entre especies y ecosistemas; y ciertas amenazas actuales, incluidos fenómenos climáticos extremos y enfermedades, se agravarán.