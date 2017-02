El V Centenario, "línea roja" de Ciudadanos para los presupuestos

Ciudadanos aseguró ayer que la creación de "una comisión local" sobre el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo "será una línea roja" de esta formación política en sus "exigencias" para los presupuestos municipales de este año.

Su portavoz, Elena Sumariva, manifestó que "Ciudadanos no permitirá que Sanlúcar pierda más tiempo esperando que el Gobierno local -del PSOE- ponga en marcha un proyecto de ciudad para la conmemoración de esta efeméride que a fecha de hoy no existe". "El Gobierno municipal no puede seguir de brazos cruzados", aseveró.

C's plantea que sea "una comisión local permanente que trabaje en línea con las creadas en los ámbitos autonómico y nacional".