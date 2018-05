Carlos Juárez será el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular

El Comité Electoral Local del Partido Popular de Puerto Real ha elegido al médico Carlos Juárez Villarín como próximo candidato a la alcaldía de Puerto Real para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año.

La propuesta ha sido remitida a la dirección provincial de los populares gaditanos y será presentado, junto con el resto de los candidatos de los municipios de la provincia de Cádiz en un acto que tendrá lugar hoy en Jerez de la Frontera y que contará con la presencia del presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Carlos Juárez Villarín, aunque nacido en Arcos de la Frontera en 1951, lleva más de veinte años residiendo en Puerto Real donde hasta hace unos meses ha estado ejerciendo como médico de familia en el Centro de Salud de Casines hasta su reciente jubilación.

El popular tiene una dilatada militancia en el Partido Popular donde ha ejercido diferentes cargos internos en localidades como El Bosque o Alcalá de los Gazules, donde llegó a ser concejal de la corporación municipal entre 1991 y 1998. Ha residido en diversos municipios de la provincia de Cádiz debido a su profesión como médico de familia, hasta su llegada a Puerto Real en 1998, donde acabó fijando su residencia definitivamente.

Carlos Juárez, que recientemente declaraba que el recientemente desaparecido ex alcalde de Puerto Real, Antonio Carrión (PP), es "el espejo en el que me miro", asume el compromiso de liderar el PP de Puerto Real para "sacar a la ciudad del retroceso que ha vivido en los últimos 30 años porque los anteriores alcalde (excluyendo a Carrión) no han sabido trabajar para colocar a la ciudad en el lugar que se merece".