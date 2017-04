Candón declarará en el Juzgado por la prórroga del contrato de la depuradora

Casi dos años y medio después de que la Fiscalía imputara a varios ex-directivos de la empresa municipal de aguas, Apemsa, en un presunto caso de prevaricación por haber concedido prórrogas del contrato de la depuradora sin concurso público, el diputado y concejal popular Alfonso Candón ha remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de los de El Puerto para solicitar prestar declaración de forma voluntaria en la citada causa.

Tanto la plataforma Apemsa no se vende -que elevó la denuncia a la Fiscalía en noviembre de 2013- como el propio Candón valoraron ayer esta decisión. Alfonso Candón expuso, a través de una nota de prensa, que "mi único propósito es el de agilizar en la medida de lo posible los trámites judiciales", mientras que para la plataforma "Candón acepta ahora declarar ante el juzgado de El Puerto con el convencimiento de que si la causa se eleva al Tribunal Supremo, como es previsible, tendría mayor repercusión mediática y consecuencias políticas".

En su escrito dirigido al juez el diputado popular señala haber tenido conocimiento de que pudiera haberse excedido con creces el plazo máximo de instrucción legal, por lo que como dice "la declaración que preste no podrá surtir efectos procesales salvo el determinante del sobreseimiento y archivo". También solicita declarar un lunes, para poder compaginar su labor como diputado. "Espero declarar pronto para que la justicia vuelva a poner a todos en su sitio promoviendo el archivo y sobreseimiento de la causa. No tengo nada que esconder", aseguraba ayer Candón en su escrito.

Desde la plataforma, por su parte, recordaban que el resto de los investigados (todo el consejo de administración de Apemsa en la fecha en la que se prorrogó el contrato de la depuradora) "ya han solicitado por tres veces el archivo de la causa, a lo que se ha opuesto la Fiscalía y ha sido desestimado por el juez que instruye el caso".

Tras conocer la nota de prensa emitida por la plataforma Apemsa no se vende, Candón considera "curioso que tras la sentencia condenatoria que han recibido hace unos días sus tres portavoces, ahora no firme nadie la nota de prensa. Han comprobado que dañar el honor de las personas no es gratis y ahora no tienen la gallardía de firmar esta nota en la que, además, vuelven a utilizar la técnica del ventilador. Me deja perplejo que escudados en esta plataforma, que no tiene personalidad jurídica y que por supuesto, no está personada en la causa porque no pueden, filtren a la prensa los escritos procesales que se han presentado en mi nombre. Por supuesto, lo pondré en manos de nuestros abogados porque se están revelando datos del procedimiento al que ellos no tienen acceso. Es palmario que Ecologistas en Acción, más que defender esos intereses generales y públicos, lo único que está buscando es dañar mi imagen", dice.

Por su parte la plataforma considera que en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por PP y Ciudadanos a nivel nacional, mediante el que ambas formaciones se comprometían a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial, "a Candón no le queda otra que su inmediata dimisión como diputado, y al PP no le queda otra que exigir su inmediato cese".

Candón, finalmente, confía en que con esta declaración voluntaria "Fiscalía y Juzgado puedan por fin cerrar la instrucción y que como deseamos se demuestre que el consejo de administración de Apemsa, por mucho que le duela a algún político frustrado, siempre actuó de acuerdo a derecho".