La Cámara de Comercio quiere raíces gaditanas en Iberoamérica

Para empezar, la Cámara de Comercio dispondrá de dos millones de euros que llegarán a través de fondos europeos y de los que el 20% se ha logrado a través de la Institución provincial. Lo explicó el propio presidente de la Cámara antes del inicio del Foro: "Una de nuestras misiones es ayudar a las empresas, sobre todo pequeñas, para que puedan exportar. La internacionalización es algo que nos preocupa mucho, porque las empresas muchas veces en el mercado nacional están saturadas y quieren dar el salto al extranjero para poder potenciar sus mercados. Lógicamente una empresa pequeña no tiene los medios que necesita y recurren a las organizaciones empresariales para poder ajustar sus necesidades. En este sentido, con fondos Feder se van a financiar dos millones de euros en ayudas para asistencia a ferias y foros extranjeros para empresas gaditanas".

"No entremos en guerra con las oficinas ITI, pongámoslo fácil"

La presidenta de la Diputación, Irene García, hizo ayer mucho más que hacer valer su presencia y apoyo financiero a las empresas gaditanas. García realizó una encendida defensa de lo que significa la institución que preside. "Si no existieran las diputaciones habría que inventar algún órgano supramunicipal que atendiera a los pequeños municipios," llegó a decir. Pero Irene García aprovechó más. Con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, sentado frente a ella, la presidenta recordó a todos la importancia de "La Oportunidad con mayúsculas", como definió a la ITI de Cádiz. Y espetó al subdelegado: "No entremos en guerras de si hay dos oficinas ITI, no desperdiciemos esos recursos. Pongámoslo fácil a quien tenga una idea y quiera desarrollarla. Demos ejemplo de que al fin las administraciones públicas se ponen a la altura".